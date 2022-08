Saiba como movimentar o Pix Caminhoneiro pelo app Caixa Tem

Os caminhoneiros contemplados com o novo benefício do Governo Federal estão recebendo os valores pelo aplicativo Caixa Tem. Por meio da plataforma é possível realizar uma série de operações, inclusive realizar saques no caixa eletrônico ou transferências.

O Caixa Tem, carteira digital da Caixa Econômica Federal, está ainda mais movimentado após a liberação dos novos benefícios previstos na Emenda Constitucional (PEC das bondades) aprovada no último mês.

Dentre os abonos liberados está o Pix Caminhoneiro, que vai beneficiar cerca de 190 mil trabalhadores autônomos que puxam carga pelas estradas do país. Os pagamentos começaram no dia 9 de agosto.

Pagamento do Pix Caminhoneiro

Já foram pagas as duas primeiras parcelas do Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro) no dia 9 de agosto. Considerando o pagamento duplo, os caminhoneiros autônomos receberam um valor de R$ 2 mil.

Todavia, estão previstas seis parcelas de R$ 1 mil até dezembro. Contudo, serão contemplados os transportadores autônomos de cargas devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até 31 de maio de 2022.

Ademais, os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos. Vale ressaltar que o pagamento mensal do benefício no valor de R$ 1 mil será feito independentemente do número de veículos que eles possuírem.

Como movimentar o benefício pelo Caixa Tem

Vale adiantar que para receber o dinheiro pelo Caixa Tem, o caminhoneiro não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, fica tudo à cargo do Governo Federal. Veja o passo a passo de como movimentar o benefício pelo aplicativo a seguir:

Instale o aplicativo “Caixa Tem” no seu celular (Android e iOS); Informe o seu CPF e crie uma senha (se ainda não tiver); Na sequência, informe o número do seu telefone para que o sistema envie um código por SMS para confirmar sua identificação; Ao fornecer o código enviado, abra novamente o aplicativo e digite o seu CPF e senha; Na página inicial, clique na opção “Extrato”; Caso você já tenha recebido o auxílio, aparecerão duas parcelas de R$ 1.000. Elas estão descritas como “BEN TAC 1” e “BEN TAC 2”. Para fazer o saque do Pix Caminhoneiro, vá na opção “Saque sem cartão”; Na página seguinte, selecione “Gerar código para saque”; Em seguida, vá em “Gerar código de saque” e digite a senha do aplicativo; Feito isto, aparecerá o código, que tem validade de uma hora. Neste meio tempo, você terá que se dirigir a um caixa eletrônico, unidade lotérica ou em um correspondente Caixa Aqui; Caso escolha o terminal de autoatendimento, clique no botão “Entra” do teclado; Para finalizar, toque em “Saque Caixa Tem” e informe o código gerado no aplicativo para sacar o benefício.

Também é possível usar o Caixa Tem para fazer a transferência dos valores, inclusive pelo Pix. O procedimento é parecido com qualquer outro nas demais instituições financeiras.