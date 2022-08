Saiba como ter o ambiente de estudo ideal

Para quem deseja passar no Enem ou fazer um concurso público, é preciso observar várias questões. A princípio, deve-se ter empenho, dedicação e disciplina, além de assimilar o conteúdo programado de forma objetiva e eficiente. São várias as questões a serem observadas, e uma delas é o ambiente de estudo, onde o aluno irá passar seus dias se preparando para a prova.

Para ir bem na avaliação é preciso ter foco, fazer um planejamento, além de ter um método que facilite as tarefas do dia a dia. O ambiente de estudos ideal deve ser tranquilo, confortável, permitindo ao estudante se concentrar. Ademais, o espaço destinado ao estudo não pode atrapalhar seu desempenho.

O fato é que o ambiente preparado para o aprendizado pode afetar o rendimento do estudante. Aliás, para ir bem nas avaliações é preciso ter uma rotina. Desta maneira, o lugar reservado para a preparação do aluno deve estar sempre disponível. Um espaço organizado facilita a concentração, permitindo uma maior absorção do conteúdo das matérias.

Para ter sucesso nesta empreitada, deve-se levar em conta seu perfil de estudante, tendo em mente o que funciona para você, de forma a criar o espaço que permita ser mais produtivo. Veremos abaixo algumas dicas de como ter o ambiente de estudos ideal:

1 – Reserve um local para o estudo

Ter um espaço reservado apenas para o estudo pode auxiliar na rotina do estudante. Como dito anteriormente, é preciso observar o que funciona para você. Todavia, pode-se estudar no quarto, no escritório, na sala de estar. Crie um ambiente que permita um maior foco e concentração. Evite estudar deitado na cama.

2 – Escolha um local silencioso

Um lugar calmo e sem barulho é necessário para que se consiga estudar de forma eficiente em seu dia a dia. Tenha cuidado com ambientes onde haja uma grande movimentação de pessoas, som e TV ligados, além de chamadas constantes de seu celular. em suma, se não tiver opção, pode ser indicado a compra de um tampão de ouvido que o protegerá de eventuais distrações.

3 – Organize seu espaço de estudo

A limpeza e organização do local de estudos é importante para que você não perca tempo à procura de apostilas, livros, cadernos e outros itens necessários para seus afazeres diários. Pode ser uma boa ideia colocar em seu cômodo prateleiras, gavetas, e quadros de aviso, tornando seu ambiente mais prático e propício para o aprendizado.

4 – Cuidado com a iluminação e temperatura do ambiente

Tanto a iluminação quanto a temperatura do ambiente podem afetar no conforto do estudante. Portanto, estes itens devem ser observados, pois podem afetar a visão e a concentração na hora de estudar. Aliás, luzes fracas podem auxiliar no foco e na concentração, enquanto que a temperatura, que não deve ser nem muito quente, nem muito fria, garante um bem estar. Abra as janelas para o ar circular.

5 – Tenha uma mesa de grandes dimensões

Ao estudar, o aluno se vê com vários objetos como computador, livros, cadernos, canetas, entre outros. Desse modo, ter uma escrivaninha de grandes dimensões pode ajudar a organizar todo o material. Vale destacar que é preciso que haja um espaço indicado para que o aluno escreva, faça exercícios, e que leia.

6 – Estude em uma cadeira confortável

Durante a rotina de estudos, o aluno irá permanecer por um longo período sentado. Por essa razão, é indicado que ele tenha uma cadeira confortável. Dessa maneira se evita dor nas costas e outros problemas de saúde. Vale a pena investir em um assento mais caro, pois garante uma maior concentração e produtividade.

7 – Utilize um mural para anotações importantes

Durante a rotina é comum fazer anotações em cadernos e livros. No entanto, pode ser necessário se lembrar de um assunto rapidamente. Com um mural o estudante tem acesso a essas informações. Uma boa dica é colocar um calendário em um quadro com seu cronograma de estudos.

8 – Decore seu ambiente de estudo

Ter um espaço decorado deixa o ambiente mais agradável, à sua cara, e com um maior conforto. O estudante irá passar um bom tempo no cômodo, portanto, ele deve ser propício para as suas atividades. Uma boa dica é investir em plantas, fotos e frases motivacionais.