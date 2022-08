Saiu o edital TRT MG! Salários iniciais de R$ 14 mil!

Saiu o edital TRT MG tão esperado! O Concurso do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais disponibiliza oportunidades para formação de cadastro reserva com remuneração inicial de R$ 14.271,70. Os cargos são para Analista e Técnico Judiciário e as inscrições estarão abertas entre os dias 11 de agosto até 09 de setembro de 2022.

A Fundação Mariana Resende Costa – FUMARC – é a banca organizadora responsável pelo certame. O pagamento da taxa poderá ser realizado até o dia 12 de setembro, sendo que R$ 90 para nível médio e R$ 110 para nível superior. A inscrição deve ser feita por meio do endereço eletrônico da FUMARC. A isenção da taxa pode ser solicitada entre os dias 11 e 12 de agosto.

Além dos salários, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação e auxílio-transporte;

Exames periódicos;

Assistência pré-escolar por cada filho de até 6 anos;

Gratificação de Atividade de Segurança – GAS para Técnico Judiciário (valor variado);

Adicional de Qualificação – Treinamento e adicional de qualificação – Títulos.

Remuneração

A remuneração para os níveis médio e técnico é:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico Judiciário – Área Administrativa CR R$ 7.591,37 Técnico Judiciário – Área Administrativa com especialidade Agente da Policia Judicial CR R$ 7.591,37 Técnico Judiciário – Área Administrativa com especialidade Contabilidade CR R$ 7.591,37 Técnico Judiciário – Área de Apoio Especializado com especialidade Enfermagem do Trabalho CR R$ 7.591,37 Técnico Judiciário – Área de Apoio Especializado com especialidade Tecnologia da Informação CR R$ 7.591,37

Já a remuneração para nível superior de acordo com o cargo é:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista Judiciário – Área Judiciária com especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR R$ 14.271,70 Analista Judiciário – Área Administrativa CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área Judiciária CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário –Área Administrativa com especialidade Contabilidade CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Arquitetura CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Arquivologia CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado com especialidade Comunicação Social CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Engenharia Civil CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Engenharia Elétrica CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Engenharia Mecânica CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Engenharia Segurança do Trabalho CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Estatística CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Fisioterapia CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Medicina CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Medicina (Cardiologia) CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Medicina do Trabalho CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Medicina (Psiquiatria) CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Odontologia CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Odontologia (Endodontia) CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado com especialidade Odontologia (Pediatria) CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Odontologia (Periodontia) CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Odontologia (Prótese) CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado-Especialidade Psicologia CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado- Especialidade Serviço Social CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado- Especialidade Tecnologia da Informação CR R$ 12.455,30

Edital TRT MG e provas

O edital TRT MG informa que os candidatos serão avaliados através de prova de caráter objetivo, discursivo e etapa prática para o cargo de Técnico Judiciário na área administrativa com especialidade em Agente da Polícia Judicial. As provas tem data marcada para o dia 23 de outubro de 2022. A fase inicial do exame conta com 60 questões de múltipla escolha, sendo que 30 de conhecimento específico e somente uma questão correta.

O salário inicial para Analista Judiciário é de R$ 12.455,30 podendo chegar até R$ 18.701,52. Já para o cargo de Técnico Judiciário a remuneração inicial é R$ 7.591,37 com final de R$ 11.389,39.

As disciplinas cobradas na área de conhecimentos gerais são:

Língua Portuguesa: Total de 15 questões;

Informática: 5 questões;

Legislação para os cargos de Oficial, Analista Judiciário área Administrativa e Judiciária: 10 questões ao todo;

Legislação para os demais cargos: Total de 05 questões;

Noções de direto: São 05 questões.

A etapa discursiva conta com uma redação de no máximo 30 linhas na mesma data da prova objetiva e é destinada a todos os cargos. Essa fase tem pontuação máxima de 50 pontos. Para o cargo de Técnico Judiciário – Agente de Policial Judicial serão aplicados três testes:

Força e Resistência Muscular: Abdominal e Flexão de braço;

Resistência Cardiorrespiratória: Voz Máximo Relativo;

Flexibilidade: Sentar e Alcançar.

O último certame do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais aconteceu no ano de 2015 e foram registrados mais de 134 mil inscrições.