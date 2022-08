Saiu o prêmio! Resultado da Quina desta quarta-feira (10) faz um brasileiro feliz

Após apostar no concurso 5920 dessa, que é uma das mais tradicionais loterias do Brasil, quem é jogador inveterado ou esporádico, quer mais é conferir o resultado da Quina. A extração da noite aconteceu no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo.

Agora é o momento certo de conferir detalhadamente o resultado da Quina na matéria desta quarta-feira (10) do Notícias Concursos. A loteria é diária, sendo sorteada às 20h (horário de Brasília), da segunda-feira até o sábado. Então, hoje, é mais uma oportunidade que você tem de ser o grande sortudo da vez. Portanto, não perca tempo e confira os números que saíram.

Resultado da Quina no concurso 5920

Todos os dias você pode conferir as dezenas sorteadas da Quina aqui no site. Além disso, caso queira, acesse também o portal das Loterias Caixa. Assim, saberá com certeza todos os detalhes das apostas ganhadoras.

Os números da sorte que saíram foram: 26 – 28 – 30 – 43 – 62.

5 acertos – 1 ganhador, levando R$ 1.470.140,99;

4 acertos – 42 ganhadores, levando R$ 8.140,75 cada;

3 acertos – 4.024 ganhadores, levando R$ 80,92 cada;

2 acertos – 96.354 ganhadores, levando R$ 3,37 cada.

Como apostar na Quina

Para apostar nessa modalidade, é só selecionar de cinco a 15 números entre os 80 que ficam disponíveis no volante. A premiação acontece se o cidadão acertar 2, 3, bem como 4 e 5 dezenas.

Seja através da Internet ou mesmo nas casas lotéricas, uma aposta com cinco dezenas, simples, custa R$ 2,00. Entretanto, na Quina, os apostadores podem selecionar mais números do que na aposta simples, chegando ao máximo de 15. Dessa forma, quanto mais opções selecionar, mais chances se tem de ganhar e maior será o preço da aposta.

Prêmio

O prêmio é equivalente a 45,3% de todo o valor arrecadado, sendo:

35% para quem acertar cinco números;

19% para quem acertar quatro números;

20% para quem acertar três números;

11% para quem acertar dois números.

Caso ninguém acertar as dezenas que saírem no resultado da Quina, seja em qual faixa de prêmios for, o valor acumula para ser sorteado no concurso seguinte pelo prêmio principal.