SALÁRIO MÍNIMO de 2023 tem valor previsto para o ano que vem; veja o valor previsto

Os preços dos produtos no mercado estão cada vez mais altos, mas o maior problema é que o salário mínimo pago aos brasileiros não acompanha esses reajustes. No entanto, há poucos meses para o fim do ano, o Governo Federal já quer definir o valor do piso nacional de 2023.

A proposta já tramita no Congresso Nacional, porém, o ajuste oficial do salário mínimo só acontece no início de cada ano, uma vez que ele se baseia na taxa inflacionária acumulada nos últimos 12 meses, ou seja, durante todo o ano.

De todo modo, caso a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) prevaleça, o trabalhador segue sem um ganho real em 2023. Todavia, o novo piso nacional não passa de estimativa, podendo ser alterado até janeiro do próximo ano.

Cabe salientar que o objetivo da correção do salário mínimo é apenas evitar as perdas inflacionárias. Na prática, os trabalhadores seguem sem um ganho real com a alteração do valor e só têm o seu poder de compra mantido.

Embora o Ministério da Economia tenha projetado um piso de R$ 1.310 para 2023, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) feita pelo Governo Federal, o salário está em R$ 1.294, abaixo do índice atual, de 7,41%. Caso seja aprovado, o teto de gastos anual será corrigido de acordo com a inflação.

Salário mínimo de 2023 não terá ganho real?

A princípio, com a correção do salário mínimo 2023 segundo o percentual do INPC, o Governo Federal indica que não vai dar aumento real para os brasileiros. Na verdade, o aumento do salário é apenas uma reposição pela inflação. Isso significa que os trabalhadores apenas não perderão o poder de compra.

É como se o aumento do salário servisse apenas para compensar a capacidade de compra que o brasileiro tem. Na prática, o cidadão não vai deixar de conseguir comprar o que já comprava, mas também não vai poder aumentar mais seu poder de compra.

Até 2019, o piso recebia um ganho real, em razão de que não era corrigido apenas pela inflação. Na época, o cálculo do se realizava com base no PIB de dois anos anteriores e a inflação relativa ao INPC.

Evolução do salário mínimo

O salário mínimo vigente, ou seja, de 2022, é equivalente a R$ 1.212. O valor foi estabelecido com base no INPC apurado em 2021, que totalizou 10,02%. O valor representa uma evolução não muito significativa do piso no decorrer dos anos. Veja abaixo:

Maio de 2004: R$ 260,00;

Maio de 2005: R$ 300,00;

Abril de 2006: R$ 350,00;

Abril de 2007: R$ 380,00;

Março de 2008: R$ 415,00;

Fevereiro de 2009: R$ 465,00;

Janeiro de 2010: R$ 510,00;

Janeiro de 2011: R$ 545,00;

Janeiro de 2012: R$ 622,00;

Janeiro de 2013: R$ 678,00;

Janeiro de 2014: R$ 724,00;

Janeiro de 2015: R$ 788,00;

Janeiro de 2016: R$ 880,00;

Janeiro de 2017: R$ 937,00;

Janeiro de 2018: R$ 954,00;

Janeiro de 2019: R$ 998,00;

Janeiro de 2020: R$ 1.045,00;

Janeiro de 2021: R$ 1.100 ,00;

Janeiro de 2022: R$ 1.212,00.