SAMAE de Caxias do Sul – RS anuncia Concurso público em todos os níveis

No estado do Rio Grande do Sul, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) da cidade de Caxias do Sul anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 14 vagas em cargos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Informática (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Engenheiro Mecânico (1 vaga); Programador (1 vaga); Soldador (1 vaga); Operador de Máquinas (1 vaga); Agente Administrativo (4 vagas); Fiscal Municipal (1 vaga); e Operário Especializado (3 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.009,66 a R$ 9.216,73, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 12h do dia 8 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Objetiva Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova prática para alguns cargos. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 9 de outubro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO: Atender público interno e externo, nas diferentes unidades administrativas; redigir expedientes administrativos, executar rotinas administrativas e dar apoio operacional; realizar trabalhos que envolvam digitação; preparar relatórios, formulários, planilhas e operar sistemas próprios; acompanhar processos administrativos; redigir e expedir ofícios, memorandos e outros documentos oficiais; entre outras atividades.

FISCAL MUNICIPAL: Exercer a fiscalização e lavrar autos de infração por contravenção a leis, decretos e regulamentos específicos; fiscalizar os pedidos de ligação, religação, corte definitivo, levantamento de calçamento, vazamento de água, fossas, exercer a repressão contra ligações clandestinas, fazendo autuações e embargos, realizar levantamentos cadastrais, fiscalizar o funcionamento dos aparelhos medidores de água, entre outras atividades.

OPERADOR DE MÁQUINAS: Preparar, ajustar e operar máquinas, tais como: motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, empilhadeira, tratores de esteira e agrícola, entre outras; executar terraplanagem, nivelamento do solo, transporte de terra, cascalho e trabalhos semelhantes; observar e cuidar da manutenção da máquina, limpeza, lubrificação e abastecimento, para assegurar o bom funcionamento e segurança das operações; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 01/2022

?