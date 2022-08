Samsung anuncia notebooks da série Galaxy Book2 no Brasil

A Samsung anunciou o lançamento da série Galaxy Book2 no Brasil, com foco em conectividade – por meio do Ecossistema Galaxy – e performance. A nova linha de notebooks da Samsung é composta por dois modelos premium: o Galaxy Book2 360 e o Galaxy Book2 Pro; e também pelo Galaxy Book2, que terá o início das vendas em setembro.

Além da conectividade rápida com Wi-Fi 6E e um “design elegante e ultraportátil”, segundo palavras da própria fabricante, os modelos premium vêm com tela Full HD Super AMOLED, para oferecer aos usuários cores mais vibrantes, brilhantes e com contraste mais nítido. A tecnologia da tela ainda oferece um tempo de resposta até 50 vezes mais rápido em comparação às telas LCD e, graças à tecnologia Eye Care, os dispositivos emitem até 70% menos luz azul, contribuindo para a redução da fadiga visual ao longo do dia.

Os modelos também contam com memória RAM de até 16 GB e o espaço de armazenando de até 1 TB SSD que pode ser expandido com slot de armazenamento adicional. E, para elevar a mobilidade, o carregador universal USB Tipo C super-rápido, que acompanha os produtos, pode ser usado em qualquer dispositivo móvel da linha Galaxy.

Galaxy Book2 Pro

Com os mais recentes processadores Intel Core de 12ª geração, o novo Galaxy Book2 Pro oferece desempenho multithread até 1,7 vezes mais rápido que a geração anterior, além de placa de vídeo dedicada Intel ARC Graphics, que contribui para uma performance otimizada para criação de vídeos, processamento de imagens e jogos de alta qualidade.

Além disso, sua bateria tem duração de até 21 horas, para que o usuário se mantenha conectado o dia inteiro, sem a necessidade de carregamentos frequentes. O modelo tem um corpo de 13.3 mm de espessura que pesa 1,17 quilo, permitindo uma maior mobilidade para que o usuário possa transportar e armazenar o dispositivo com muito mais conforto e facilidade.

O modelo também chega ao mercado brasileiro com teclado retroiluminado e componentes feitos com materiais provenientes de redes de pesca recicladas, para reduzir a presença de plásticos no oceano. Disponível na cor Grafite, o modelo pode ser adquirido nas lojas Samsung e na Fast Shop pelo preço sugerido de R$ 12.999,00.

Já a série Galaxy Book2 Pro é atualizada para experiências de chamadas de alta qualidade em todas as conexões. Com webcams Full HD 1080p e ângulos de visão mais amplos – em comparação à geração anterior – o vídeo ficará nítido durante as chamadas. O Modo Studio também foi atualizado com uma variedade de novos recursos, incluindo Auto Framing, que mantém o usuário perfeitamente centrado mesmo quando se move pelo quadro.

Galaxy Book2 360

O novo Galaxy Book2 360 é um notebook 2 em 1, que dá flexibilidade para que o consumidor utilize o aparelho como notebook ou tablet. Com processadores Intel Cor™ de 12ª geração e placa gráfica Intel Iris Xe, o dispositivo oferece ao consumidor uma navegação mais fluída, além de alto desempenho, autonomia e durabilidade garantidos com certificação Intel Evo.

Sua bateria é de longa duração alcança até 22 horas de vídeo com apenas uma carga. Em um corpo de 12.9 mm de espessura e 1,16 quilo de peso, o Galaxy Book2 360 está entre os mais finos e leves da linha, e o usuário poderá contar também com as entradas Thunderbolt 4, HDMI, USB-C, Micro SD e fone de ouvido/microfone.

O modelo chega ao mercado brasileiro com teclado retroiluminado e componentes feitos com materiais provenientes de redes de pesca recicladas, para reduzir a presença de plásticos no oceano. Disponível nas cores Prata e Grafite, o modelo pode ser adquirido nas lojas Samsung e varejos pelo preço sugerido a partir de R$ 7.899,00.

Já a versão padrão do Galaxy Book2 conta com Windows 11 e processadores Intel Core de 12ª geração. O Galaxy Book2 tem um corpo de 15.4 mm de espessura, com peso a partir de 1,57 quilo. O dispositivo ainda oferece conectividade Wi-Fi 6E1, memória RAM de até 32 GB e entradas para USB tipo A 3.2 e C, HDMI, Micro SD e fone de ouvido/microfone. O dispositivo está previsto para chegar ao mercado brasileiro em setembro e não tem preço definido ainda.