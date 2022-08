Samsung lança Galaxy Tab S8 Ultra 5G e Tab S8+ 5G no Brasil 

A Samsung lançou no mercado brasileiro os novos tablets premium da família Tab S8: Galaxy Tab S8 Ultra 5G e Galaxy Tab S8+ 5G. Além de um hardware potente e recursos para elevar a produtividade do usuário, os produtos oferecem todas as facilidades do Ecossistema Galaxy para que o usuário tenha tudo o que precisa na palma da mão, para trabalhar, estudar e se divertir de onde estiver.

Altamente indicados para o consumo de vídeos, filmes, maratonar séries e outras formas de entretenimento, os novos tablets se unem ao Galaxy Tab S8 5G, lançado em fevereiro deste ano no País.

Com tela de 14,6 polegadas e tecnologia Super AMOLED, o Galaxy Tab S8 Ultra 5G tem uma taxa de atualização de 120 Hz. O dispositivo é 30% mais resistente a riscos e 40% menos propenso a dobra em comparação ao Galaxy Tab S7, graças à carcaça protegida pela estrutura Armor Aluminium.

O dispositivo ainda vem com bordas finas de 6,3 mm e quatro alto-falantes com Dolby Atmos, contribuindo para uma experiência ainda mais imersiva em jogos, filmes e vídeos. O Galaxy Tab S8 Ultra conta com 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento e é equipado com duas câmeras frontais de 12 MP – Wide e Ultra Wide, bem como duas câmeras traseiras de 13 MP Wide com Auto foco e 6 MP Ultra Wide.

Especificações do Galaxy Tab S8+ 5G

Este modelo é um pouco menor e vem com uma tela de 12,4 polegadas, mas ainda com a tecnologia Super AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz. A portabilidade é uma característica do dispositivo, que pesa 567 gramas e tem uma espessura de 5,7 mm.

Além disso, o aparelho conta com memória RAM de 8 GB, armazenamento de 256 GB e autenticação biométrica. O dispositivo possui o mesmo conjunto de câmeras traseiras do Galaxy Tab S8 Ultra 5G, mas apenas uma câmera frontal de 12 MP Ultra Wide.

Os dois modelos são equipados com o processador Snapdragon 8 Geração 1 e GPU Adreno 730. Com ampla memória RAM e armazenamento suficiente para qualquer tarefa, todos os modelos da família Galaxy Tab S8 5G oferecem ainda o armazenamento expansível em até 1 TB com um cartão microSD.

Outro aspecto essencial é a autonomia de bateria7, que dura o dia inteiro e suporta longas horas de reprodução de vídeo8. Os modelos ainda oferecem suporte para conexões Wi-Fi 6E e 5G, para navegações mais rápidas e fluídas, bem como suporte para carregamento super-rápido de 45 W, que pode carregar de 0% a 100% em 80 minutos.

E falando sobre carregamentos, a bateria do tablet pode servir de carregador portátil, para isso, basta conectar um dos modelos da família Galaxy Tab S8 5G a um smartphone da linha Galaxy com um cabo USB-C.

Ecossistema Galaxy e nova caneta

O Ecossistema Galaxy permite conectar todos os dispositivos da marca sem precisar de fios. Smartphones, tablets e até notebooks Galaxy podem conversar entre si e realizar tarefas complementares.

Outros recursos do Ecossistema Galaxy são a Janela Multi-Tarefas, que permite ao usuário abrir até três telas ou aplicativos simultaneamente, e o Samsung Dex, que possibilita acionar o modo desktop com o próprio tablet para uma experiência de uso semelhante à de PCs. Além disso, o Quick Share é um recurso para compartilhamento de arquivos protegido por senha.

Essa facilidade se estende também à S Pen quando utilizada no recurso Samsung Notes. Agora repaginada, a S Pen acompanha os Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra na caixa. Com ela, o usuário faz anotações importantes com uma experiência de escrita que imita a caneta deslizando no papel. Isso é possível porque o acessório conta com um algoritmo de predição para latência ultrabaixa de apenas 2,8ms.

A S Pen também conta com o recurso Air Gestures, possibilitando ao usuário controlar seu tablet mesmo com a caneta longe da tela16. Esse recurso facilita o dia a dia permitindo usar a S Pen como um controle remoto para apresentações, controlar mídia, tirar fotos, aumentar ou diminuir o volume entre outras funções programáveis.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Tab S8 Ultra 5G chega ao Brasil na cor Grafite, enquanto o Galaxy Tab S8+ 5G está disponível na cor Prata. Os dispositivos podem ser adquiridos pelos valores de R$ 12.499 e R$ 8.999 respectivamente, nas lojas físicas e online da Samsung e em varejistas especializados.