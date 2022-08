Santander encerra esta semana inscrições para programa de estágio

O Santander, o terceiro maior banco privado do Sistema Financeiro Nacional, encerra esta semana inscrições para seu programa de estágio 2022. Há chances para diversas áreas e cidades da região Sudeste, incluindo os centros administrativos na Vila Olimpia, Santo Amaro e Interlagos, todos localizados em São Paulo (SP).

A iniciativa tem como objetivo formar e preparar os estagiários com uma visão corporativa e pragmática dos negócios da instituição, do segmento bancário e do mercado financeiro. Assim, por meio de ações práticas, o programa deve proporcionar aprendizado e experiências que complementem a formação curricular e acadêmica, bem como garantir o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências para serem aplicados no dia a dia.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados em qualquer curso de graduação e tecnólogo, a partir do segundo semestre e com disponibilidade de estagiar seis horas por dia. Também é importante que os candidatos tenham conhecimento do pacote Office e inglês (para algumas vagas).

O Santander oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios, como assistência médica, vale refeição, vale transporte, seguro de vida e acesso gratuito a programas de treinamento.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 2 de setembro para se candidatar na página do programa, disponível aqui. A iniciativa é conduzida pela Universia, uma coligada do banco Santander, responsável por ações de educação e empregabilidade.

O processo seletivo será dividido em etapas e compreende: Assessment Online, Dinâmica de Grupo, Dinâmica com Gestor e Entrevista Final. A previsão é de que os contratados iniciem sua carreira no banco entre outubro e novembro deste ano.