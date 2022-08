Santander tem NOVAS vagas de emprego pelo país

O Santander, destaque bancário no país, está anunciando novos empregos em diversas regiões do Brasil. São vários cargos que proporcionam benefícios diversos e salários compatíveis com o mercado. Veja as opções abertas, neste momento.

Santander tem vagas de emprego pelo Brasil

A empresa bancária está divulgando os cargos, a seguir, considerando como público alvo os profissionais qualificados e comprometidos com o sucesso de suas atividades.

Anl Planejamento Financeiro (Exclusivo para PCD);

Anl Rec Humanos SR (Treinamento e Desenvolvimento);

Anl Tecnologia e Operações (PCD);

Analista administrativo/ Consórcio (Exclusivo para PCD);

Anl Tecnologia e Operações Pleno (Python/ PySpark);

Analista de Tecnologia e Operações (Dados);

Gerente de Empresas II – Polo Paulista – São Paulo/SP;

Anl Tecnologia e Operações Pleno (DMPS);

Gerente de Empresas I – Guaraí/TO;

Gerente de Empresas I – Goiânia/GO;

Gerente de Empresas II – Lauro de Freitas / BA;

Analista Sênior de Dados;

Anl Riscos Varejo III (Indicadores);

Anl Tec e Operações Senior (Data Viz);

Anl Tec e Operações Senior (Riscos PF e Cartoes);

Anl Tec e Operações Senior (Telemetria de Motores);

Anl Tecnologia e Operações

Analista desenvolvedor Sênior

Gerente de Negócios e Serviços – EXCLUSIVA PARA PCD – SANTANDER

Gerente de Empresas II – Polo Jardins – São Paulo/SP

Gerente de Negócios e Serviços I – Araçatuba/SP (Exclusiva para pessoas com deficiência)

Anl Tecnologia e Operações (Gestão de Projetos e Melhoria de Processos)

Anl Tecnologia e Operações (PCD)

Anl Tecnologia e Operações (Projetos)

Assistente Comercial Prospera – Exclusiva para Pessoa com deficiência*

Banco de Talentos para área de Riscos

Gerente de Empresas II (Expansão) – Rondonópolis/MT

BRA Anl Tecnologia e Operações Pleno (Telemetria de Motores)

Gerente de Empresas II – Polo Ibirapuera – São Paulo/SP

Gerente de Negócios e Serviços I – Bauru/SP (Exclusiva para pessoas com deficiência)

Gerente de Empresas II – Polo República – São Paulo/SP.

Como se candidatar

Para efetuar a inscrição no processo seletivo do Santander, os interessados podem acessar a página, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo. É importante observar os critérios exigidos para cada cargo.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados em primeira mão aqui no Notícias Concursos. Acompanhe diariamente as atualizações com processos seletivos de grandes empresas.