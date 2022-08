São Paulo enviou dados de quase 70 mil motoristas

A cidade de São Paulo enviou quase 70 mil cadastros de motoristas de táxi do município ao Ministério do Trabalho para análise do auxílio-taxista. A informação foi confirmada pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam). De acordo com os dados gerais, esta foi a prefeitura brasileira que mais enviou informações ao Governo Federal.

Conforme sinalizações da Prodam, o sistema enviou apenas os dados dos motoristas que estavam credenciados na Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) na modalidade de táxi. Vale lembrar que os motoristas paulistanos precisavam estar com o cadastro em situação regular, inclusive com os pagamentos em dia da chamada Taxa DTP.

“Desenvolvido pela Prodam, o SGTP possui todo o universo dos condutores credenciados pelo DTP, da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT), na modalidade táxi, na cidade de São Paulo. Os taxistas são cadastrados mediante o cumprimento de requisitos definidos por legislação municipal e pelo pagamento de DAMSP Taxa DTP para este fim e renovações consecutivas”, disse a Empresa de Tecnologia.

“Para garantir que o benefício aos motoristas de táxi possa ser pago já a partir do dia 16 de agosto, data prevista de início do pagamento, as equipes do Núcleo de Mobilidade e Serviços II e de Sistemas, da Prodam, produziram e entregaram o relatório com os dados de todos os taxistas ativos e válidos até o dia 31/05/2022, no formato específico solicitado pelo Ministério do Trabalho e Previdência”, diz a nota da Prodam.

Como a cidade de São Paulo enviou os dados dos taxistas logo na primeira janela de recebimento, os motoristas já podem receber o benefício a partir desta terça-feira (16). Qualquer cidadão já pode conferir se o seu nome está nesta primeira rodada de pagamento do auxílio-taxista. Basta abrir o Portal Emprega Brasil, e usar o seu cadastro no sistema Gov.br. O indivíduo precisa inserir o seu CPF e a senha.

O Auxílio-taxista

Segundo informações do Ministério do Trabalho, os pagamentos do programa auxílio-taxista estão sendo feitos para pouco mais de 245 mil motoristas de todo o país. A pasta ainda não divulgou o recorte por municípios.

É importante lembrar que o cidadão que teve o seu cadastro enviado ao Ministério ainda não está oficialmente dentro da folha de pagamentos. É necessário esperar pela decisão da Dataprev. Nesse sentido, é importante não esquecer de fazer a consulta online.

Nesta primeira liberação, o Governo está depositando as parcelas de julho e de agosto ao mesmo tempo. Assim, os cidadãos podem receber o valor dobrado. A partir de setembro, o programa volta ao seu sistema regular. Veja no calendário abaixo:

1ª Parcela: 16 de agosto

2ª Parcela: 16 de agosto

3ª Parcela: 24 de setembro

4ª Parcela: 22 de outubro

5ª Parcela: 26 de novembro

6ª Parcela: 17 de dezembro

Processo de inscrição

Seja em São Paulo ou em qualquer outra cidade do país, o fato é que os taxistas não precisavam se preocupar com o processo de inscrição para a entrada no benefício. O sistema envolvia apenas as prefeituras e o Ministério do Trabalho.

O Governo abriu um prazo inicial para que as gestões municipais enviassem os dados dos seus motoristas. Entretanto, alguns prefeitos criticam o “prazo curto”. Assim, o Ministério abriu uma segunda janela de envio das informações.

A segunda rodada chegou ao fim na última segunda-feira (15). Cidadãos que residem em cidades que só enviaram os dados nesta segunda parte da seleção, não recebem o benefício hoje, mas apenas a partir do próximo dia 30 de agosto.