Sapore anuncia NOVOS empregos pelo país; veja as funções

A Sapore, multinacional referência em restaurante corporativo, anuncia a abertura de novos empregos em cidades brasileiras. Para ser um colaborador será necessário atender as exigências mínimas da colocação que pretende preencher, além de morar em cidades com vagas abertas. Continue acompanhando para ter acesso a todos os detalhes.

Sapore divulga novos postos de trabalho em cidades do Brasil

Criada por Daniel Mendez no ano de 1992, a Sapore é um destaque nacional no setor de hotelaria sendo responsável pela gestão de restaurantes corporativos. Buscando por novos profissionais, a companhia está recrutando candidatos em diferentes cidades, entre elas: Santa Rosa, Itupeva, Campinas, Valinhos, Jundiaí, Cubatão, Porto Ferreira, Caieiras, Mauá, Franco da Rocha, Contagem, Betim e Santos.

Todas as vagas são elegíveis para portadores de deficiência, além de estarem disponíveis para candidatos independente de cor, raça, gênero, orientação sexual, religião ou etnia. Além de remunerações fixas, os recrutados contam com vários benefícios, incluindo gympass, assistência odontológica, plano de saúde, refeições no local de trabalho, vale transporte e vale alimentação.

Conforme anunciado dentro da plataforma recrutadora InfoJobs, as seguintes posições podem ser ocupadas:

Chefes para a área da Cozinha — Santos;

Oficiais para Serviços — Betim;

Analista de Departamentos Pessoais — Campinas;

Coordenadores para a área de Recursos Humanos — Campinas;

Estagiários setor de Eventos — São Paulo;

Supervisores para a área de Operações — Jundiaí;

Encarregados para a área de Limpeza — Porto Ferreira;

Atendentes — Santa Rosa;

Assistentes para a área Administrativa — Jundiaí.

Como se candidatar

Para tornar-se um funcionário da empresa Sapore, todos os critérios devem ser atendidos e o interessado deve preencher sua ficha de cadastro da colocação que pretende preencher através da página de inscrição.

