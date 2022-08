Saque-aniversário do FGTS: Faça a portabilidade e receba parte do seu saldo em setembro

O saque-aniversário é uma modalidade de saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que libera parte do saldo disponível nas contas do fundo do trabalhador todos os anos no mês de seu aniversário.

Desde que foi liberada, a modalidade teve uma ampla aceitação por parte dos trabalhadores que preferem receber uma parcela do seu FGTS todos os anos. Caso tenha se interessado, veja como aderir ao saque-aniversário a seguir.

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Caso queira aderir a modalidade de saque do FGTS, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do FGTS; Informe o seu login e senha, caso já seja cadastrado; Clique na opção “Saque aniversário”; Em seguida, toque em “Modalidade saque-aniversário; Feito isto, clique em “Optar pelo saque-aniversário”; Um termo será gerado para que o usuário prossiga com a operação; Realizados os procedimentos, o sistema vai efetivar a troca de modalidade.

A primeira parcela do saque-aniversário caí no mesmo ano para quem fizer a adesão até o último dia útil do mês do seu aniversário. As trocas após o mês de aniversário garantem o recebimento da parcela a partir do ano seguinte.

Além disso, quem adere a modalidade fica impossibilitado de realizar o saque rescisório do FGTS, mesmo se ele for demitido sem justa causa. No entanto, ainda é liberado a multa rescisória de 40% sobre o valor calculado no contrato de trabalho.

Calendário do saque-aniversário do FGTS

Os trabalhadores têm um prazo de três meses para realizar o saque-aniversário. Em suma, conta-se a partir do primeiro dia útil do mês da liberação. Veja no calendário:

Aniversariantes de janeiro: de 3 de janeiro a 31 de março;

Aniversariantes de fevereiro: de 1º de fevereiro a 29 de abril;

Aniversariantes de março: de 1º de março a 31 de maio;

Aniversariantes de abril: de 1º de abril a 30 de junho;

Aniversariantes de maio: de 2 de maio a 29 de julho;

Aniversariantes de junho: de 1º de junho a 31 de agosto;

Aniversariantes de julho: de 1º de julho a 30 de setembro;

Aniversariantes de agosto: de 1º de agosto a 28 de outubro;

Aniversariantes de setembro: de 1º de setembro a 30 de novembro;

Aniversariantes de outubro: de 3 de outubro a 30 de dezembro;

Aniversariantes de novembro: de 1º de novembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023;

Aniversariantes de dezembro: de 1º de dezembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023.