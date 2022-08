SAQUE de R$1 MIL do FGTS: Valores NÃO MOVIMENTADOS serão devolvidos ao FGTS a partir deste sábado, 6!

A partir deste sábado (6), a Caixa Econômica Federal vai iniciar o retorno às contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos valores não movimentados por meio do saque extraordinário.

Os recursos foram depositados automaticamente nas contas poupanças digitais do Caixa Tem de cada trabalhador apto a sacar os valores. Segundo o Governo Federal, cerca de 42 milhões de pessoas foram contempladas.

O que é o saque extraordinário do FGTS?

De antemão, trata-se de uma medida provisória que liberou o saque de até R$ 1 mil das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de cada trabalhador.

A liberação dos recursos foi feita de acordo com o mês de nascimento dos titulares, e o dinheiro pode ser acessado pelas contas abertas automaticamente no Caixa Tem.

Quanto será devolvido?

Segundo as informações da Caixa, cerca de R$ 9,2 bilhões retornarão para as contas do FGTS, devidamente corrigidos, em cumprimento à Lei 14.075/2020.

“Conforme previsto nessa legislação, os valores creditados automaticamente ficam disponíveis para movimentação pelo trabalhador pelo prazo de 90 dias, de acordo com calendário de pagamentos amplamente divulgado, e, caso não sejam sacados, retornam para as contas do FGTS corrigidos”, diz a Caixa, em nota.

Não saquei todo o valor do FGTS. O resto será devolvido?

Se qualquer quantia do saque extraordinário foi movimentada, o que restou não será devolvido às contas de FGTS, permanecendo o saldo disponível na conta digital do Caixa Tem.

“Da mesma forma, nos casos em que o trabalhador solicitou o Saque Extraordinário no App FGTS, os valores não retornarão ao FGTS, mesmo que ainda não tenham sido utilizados pelo Caixa Tem.”

Não fiz o saque extraordinário, e agora?

O problema pode ser facilmente resolvido. Isso porque, a solicitação de saque pode ser feita mesmo após a devolução dos valores, conforme informações da Caixa.

Caso o trabalhador tenha tido os seus recursos devolvidos ao FGTS por falta de movimentação e queira sacar os valores, terá até o dia 15 de dezembro deste ano para realizar a solicitação pelo App FGTS.

“Nesses casos, o valor será transferido novamente para a conta do Caixa Tem e poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas.”

Como consultar o saque do FGTS?

O trabalhador pode consultar o pagamento por meio do site do FGTS, aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS), ou em uma agência da Caixa.

Após consultar o pagamento, basta acessar o aplicativo Caixa Tem, conta poupança em que o dinheiro é depositado, e movimentar os valores. Através do aplicativo, o trabalhador pode desfrutar de serviços como transferência, pagamento de contas e boletos, recarga de celular, cartão virtual e até saque em espécie.