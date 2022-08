Schumann tem NOVAS vagas de emprego em Chapecó

A Schumann, reconhecida dentro do seu segmento de móveis e eletrodomésticos no estado de Santa Catarina, anuncia novas vagas de trabalho para a região de Chapecó. A empresa busca por interessados que se encaixem em seu perfil e queiram uma oportunidade de crescimento dentro da área que optaram para exercer. Continue vendo e tenha consentimento de todas as etapas do processo e vagas disponíveis.

Schumann contrata novos profissionais para atuação na cidade de Chapecó

Fundada há mais de vinte anos, a empresa Schumann é um destaque nacional nas áreas de móveis e eletrodomésticos. A companhia é de origem totalmente brasileira, e nasceu na cidade de Seara, Oeste de Santa Catarina. Atualmente está presente em setenta municípios, atuando em noventa lojas que estão distribuídas nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Todas as oportunidades disponíveis são efetivas, e algumas, como as de Assistentes de Compras e Auxiliares de Depósito, exige apenas disponibilidade de tempo e conclusão do ensino médio e ou fundamental, não sendo necessária experiência anterior. Confira abaixo as posições disponíveis que se encaixam no seu perfil, lembrando que todas as colocações são para atuar na cidade de Chapecó.

Assistentes Comerciais;

Assistentes de Compras;

Auxiliares de Depósito;

Caixa;

Diretores de Arte;

Estatístico Analytics;

Vendedores;

Televendas;

Assistentes de Crédito;

Auxiliares de Cobrança;

Assistentes Comerciais de Crédito;

Analistas de Testes;

Assistentes Contábeis;

Assistentes de Vendas (empréstimo);

Banco de Talentos.

Como enviar seu cadastro

Quer ser um dos membros da equipe Schumann? Para quem se interessar, todo o processo de cadastro deve ser realizado por meio remoto, através do site de inscrições.

