se estou no Cadúnico, por que não recebo nada?

O Governo Federal iniciou nesta terça-feira (9) a décima rodada de liberações do programa Auxílio Brasil. O benefício social entra oficialmente em uma nova fase, com um valor de R$ 600 mínimos, e com um aumento de mais de 2 milhões de usuários na folha de pagamentos. Assim, o projeto bate seu recorde e chega na casa dos 20 milhões de atendidos.

Mesmo diante destes números, o fato é que existe uma parcela da população que está no Cadúnico mas que mesmo assim não consegue receber nada até agora. Os cidadãos que estão nesta situação querem entender por que eles não foram selecionados para os pagamentos de agosto, junto com os mais de 2 milhões de novos beneficiários.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que cada caso é específico. Há, por exemplo, a situação das pessoas que estão no Cadúnico, mas que possuem uma renda per capita de mais de R$ 210. Nestes casos, o Auxílio Brasil não é mesmo um direito. Mesmo que você esteja na lista, é preciso respeitar o limite no teto estabelecido para a renda per capita.

Se você está no Cadúnico, está dentro dos limites de renda e mesmo assim não foi selecionado para os repasses de agosto, a situação é diferente. Neste caso, você cumpre todas as regras de entrada no Auxílio Brasil, mas mesmo assim não recebe nada. Aqui, é preciso lembrar que mesmo quem cumpre todas as normas, não está garantido na folha de pagamentos.

O ritmo de seleção para o programa social é definido sempre pelo Ministério da Cidadania. Dessa forma, é possível que filas de espera se formem. Para agosto, o Governo garante que conseguiu zerar a lista de espera para o projeto. De qualquer forma, existem casos de pessoas que não conseguiram entrar mesmo assim.

A fila para a fila de espera

Mesmo que o Governo Federal tenha conseguido zerar a fila de espera, existem alguns cidadãos que ainda não estavam na lista oficialmente. Imagine, por exemplo, que um cidadão entrou no Cadúnico apenas no último mês de julho.

Neste caso, há poucas chances de seleção para o mês de agosto. Afinal de contas, o sistema costuma ser lento, sobretudo em algumas cidades específicas. Há casos de pessoas que esperam por meses antes de entrar oficialmente na fila de espera.

Não há um dado oficial do número exato de pessoas que estão nesta situação. O Ministério da Cidadania, que é a pasta que responde pelos pagamentos do programa, afirma que não faz este tipo de acompanhamento. Dessa forma, não dá para saber qual é o tamanho do problema.

O que posso fazer para sair da fila do Auxílio?

Oficialmente, não há nada que o cidadão possa fazer para sair de fila de espera e entrar de fato no programa social. Se você cumpre todas as regras de entrada no projeto, basta esperar até que o Ministério da Cidadania selecione o seu nome.

Esta é uma informação importante porque quadrilhas normalmente se utilizam deste momento para conseguir enganar pessoas que estão ansiosas para entrar no programa social. Em alguns casos, eles enviam formulários de falsas inscrições para capturar vítimas.

Segundo o Ministério da Cidadania, o cidadão que não foi selecionado para os repasses de agosto, ainda terá chances de seleção nos meses seguintes. A pasta informa que fará novas inserções até o final deste ano.