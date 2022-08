SEAD – AP anuncia Concurso público com 1.176 vagas para nível médio e superior

A Secretária da Administração do Estado do Amapá (Sead – AP) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 1.176 vagas em cargos de nível médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

História (77); Língua Francesa (43); Língua Espanhola (23); Língua Inglesa (64); Professor da Educação Básica e Profissional – Artes (69); Biologia (40); Ciências (54); Educação Física (57); Tradutor Intérprete de Libras – Língua Portuguesa (12); Cuidador (70); Língua Portuguesa (120); Matemática (108); Informática (6); Química (51); Sociologia (36). Pedagogo (100); Ensino Especial (59); Ensino Religioso (27); Filosofia (36); Física (50); e geografia (74).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.606,10 e R$ 4.917,28, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 6 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FGV. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; legislação educacional; história do Amapá; geografia do Amapá e conhecimentos específicos; prova discursiva, prova prática, exame documental e exame de saúde. As avaliações serão aplicadas no dia 16 de outubro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Professor da Educação Básica e Profissional: I – participar da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público de Educação Básica; II – elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito de sua atuação; III – participar da elaboração do Plano Político-Pedagógico; IV – desenvolver a regência efetiva; V – coordenar e sistematizar o processo de rendimento escolar; VI – planejar, executar e acompanhar as ações de recuperação do educando; VII – participar de reuniões de trabalho; VIII – desenvolver pesquisa educacional; entre outras atividades.

Pedagogo: I – planejar, coordenar, assessorar e avaliar as ações educativas, concomitantemente aos demais serviços e segmentos envolvidos no processo educacional; II – elaborar e viabilizar o desenvolvimento do currículo pleno da escola; III – promover a qualidade e a produtividade do processo ensino-aprendizagem; IV – contribuir com a formulação das políticas públicas educacionais do Estado; entre outras atividades.

Tradutor Intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa: I – acompanhar os docentes e discentes surdos e com deficiência auditiva nas escolas da rede estadual, desde que o aluno com necessidades especiais tenha domínio de Libras; II – dar apoio à acessibilidade, aos serviços e à atividade fim do Sistema Estadual de Educação; III – assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 001/2022