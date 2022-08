SEAD e FUNDASE – RN encerra inscrições de Concurso público

No estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado da Administração (SEAD) e a Fundação de Atendimento Socioeducativo (FUNDASE) encerram inscrições de concurso público nesta quinta-feira (11). O edital de concurso público tem por objetivo o preenchimento de 576 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Analista socioeducativo – Pedagogo (14); Agente Socioeducativo (420); Analista Administrativo – Contador (1); Analista socioeducativo – Psicólogo (23); Analista socioeducativo – Assistente Social (23); Analista Administrativo – Analista de Sistemas (1); Técnico de Nível Superior (39); e Técnico de nível Médio (55). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.363,09 a R$ 3.967,09.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 11 de agosto de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto AOCP. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; investigação social; exame toxicológico; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão aplicadas no dia 18 de setembro de 2022, nas cidades de Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró e Caicó, podendo ocorrer também em cidades vizinhas.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022