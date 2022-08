Secretaria da Educação abre vagas de estágio em São Paulo

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anunciou a abertura de vagas de estágio em São Paulo. O processo seletivo 2022 visa recrutar novos talentos para o preenchimento de mais de 1.700 postos de trabalho – deste total, 150 vagas são para interessados em atuar no órgão central e outras 1.500 para as Diretorias de Ensino. Ao todo, 10% das vagas para cada curso serão reservadas a pessoas com deficiência (PCD).

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados no ensino superior, nos cursos de de Administração de Empresas, Administração Pública/Gestão de Políticas Públicas, Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Transportes, Estatística, Jornalismo, Relações Públicas, Sistemas da Informação, Tecnólogo em Logística e Tecnólogo em Recursos Humanos. Nas Diretorias de Ensino, os estágios são para os estudantes dos cursos superiores de Administração de Empresas, Administração Pública/Gestão de Políticas Públicas, Ciências Contábeis e Direito. O edital prevê, ainda, que a previsão de conclusão do curso não pode ser inferior a seis meses.

Além da graduação, é preciso ter, no mínimo, 16 anos até a data da posse, ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil, estar em dia com as obrigações eleitorais, se maior de 18 anos, e com as obrigações militares, se do sexo masculino. Os candidatos também não podem ter feito estágio por período superior a 18 meses na Seduc, exceto pessoas com deficiência.

De acordo com o edital, a bolsa auxílio é de R$ 937,59 por mês e os selecionados trabalharão em uma jornada de 30 horas semanais. O contrato é de no máximo 24 meses, exceto para pessoas com deficiência.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 24 de agosto para efetivar sua candidatura pelo site https://portal.ciee.org.br/. A seleção, conduzida em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), inclui uma prova online, composta por 20 questões objetivas de múltipla escolha com quatro alternativas, sendo 10 questões de português e 10 de conhecimentos gerais: meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais; história e geografia; cultura e sociedade: música, literatura, rádio, cinema e televisão; atualidades e responsabilidade social.