Secretaria de Estado de Educação lança TV Educativa do Pará

A Secretaria de Estado de Educação do Pará lançou nesta última semana a TV Educativa do Pará, uma emissora na TV aberta que conta com programação educativa 24 horas. De acordo com a pasta, o objetivo é proporcionar o reforço escolar no ambiente familiar.

Estudantes paraenses de 20 municípios poderão acompanhar a programação através do canal 7.2 da TV aberta, ou seja, de forma gratuita. A Secretaria pretende ampliar, posteriormente, o alcance da emissora para um maior número de municípios.

A pasta estima que, inicialmente, mais de 270 mil estudantes da rede estadual sejam beneficiados com a programação. Conforme a pasta, toda a transmissão do canal será feira através do Sistema Educacional Interativo (SEI), da Seduc, localizado em Belém.

De acordo com a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, a estrutura televisiva já estava sendo utilizada para o ensino médio presencial com Mediação Tecnológica, disponibilizada em comunidades rurais para o reforço escolar, transmitido em TV aberta.

Na inauguração da emissora, feita na última quinta-feira (11), alguns alunos da Escola Estadual Palmira Gabriel visitaram o parque tecnológico do SEI para conhecer os equipamentos utilizados na transmissão.

De acordo com a professora Elissandra de Brito Vilhena, a TV Educativa do Pará “é mais um veículo que nós temos a serviço da educação. Que bom que nós temos esse canal com os recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, pessoas com surdez, que contam com as legendas. Mas no nosso caso, especificamente, com audiodescrição”.

