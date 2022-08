Secretaria de Saúde de Penedo promove a Semana do Bebê

Secom PMP

Entre os dias 22 e 26 de agosto, a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), realizar a programação Semana do Bebê + Agosto Dourado.

A ação tem o objetivo de levar mais qualidade de vida às crianças durante a primeira infância, que vai até os seis anos de idade.

Para participar, basta que as gestantes e puérperas comparecerem as Unidades Básicas de Saúde nos dias das ações (confira cronograma abaixo).

As equipes da SEMS irão realizar ações educativas voltadas aos cuidados com a saúde do bebê, desde a higiene ao aleitamento materno, o acompanhamento e desenvolvimento, vacinação, nutrição, vínculo e estímulo do bebê.

Confira o cronograma da ação nas UBS

Dia 22/08 – UBSs Cooperativa, Rosete, Capela e Gabriel 04

Dia 23/08 – UBSs Oiteiro, Raimundinho09, São José e Tabuleiro

Dia 24/08 – UBSs Palmeira Alta, Vila Matias, Cohab, Centro, Santa Margarida e Sesi

Dia 25/08 – UBSs Gabriel 05, Vitória e Ponta Mofina

Dia 26/08 – UBSs José Edileno, Raimundinho 08 e Santo Antônio

Assessoria SEMS