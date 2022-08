Senado Federal abre matrículas de diferentes concursos

Na última terça-feira, dia 23 de agosto, o Senado Federal abriu as inscrições para novos concurso públicos.

Desse modo, será total de 22 vagas imediatas, além de 992 vagas para formação de cadastro de reserva. Isto é, candidatos que poderão receber a convocação dentro do período de validade do processo seletivo, de 24 meses a partir da homologação.

Sobre a questão, a Diretora Geral do Senado, Ilana Trombka, explicou que:

“As 22 vagas que estão nominadas são obrigatórias. Além destas, outras dependem da disponibilidade orçamentária e da vontade do órgão no decorrer desses próximos quatro anos”.

Ademais, é importante lembrar que as 22 vagas imediatas serão para ampla concorrência, enquanto as 992 vagas para cadastro de reserva se dividem em:

704 de ampla concorrência.

205 para candidatos negros.

83 para pessoas com deficiência.

Nesse sentido, as oportunidades se destinam a diferentes cargos de nível superior, ou seja, que exigem algum tipo de graduação.

Aqueles que desejarem prestar o concurso poderão se inscrever até 21 pelo site da banca examinadora. Isto é, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Veja também: IBGE anuncia mais 6.765 vagas em todo país

Entenda melhor sobre o certame, abaixo.

Quais serão os cargos do Senado?

As vagas do concurso do Senado Federal se destinam a cargos de nível superior. Desse modo, as funções serão de:

Analista Legislativo , com 11 vagas imediatas e 681 para formação de cadastro de reserva. Cada uma das vagas, então, se divide nas áreas de Administração, Arquivologia, Assistência Social, Contabilidade, Enfermagem, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia do Trabalho, Processo Legislativo ou Informática Legislativa. Assim, este profissional poderá receber entre R$ 6.844,84 e R$ 19.052,92.

, com 11 vagas imediatas e 681 para formação de cadastro de reserva. Cada uma das vagas, então, se divide nas áreas de Administração, Arquivologia, Assistência Social, Contabilidade, Enfermagem, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia do Trabalho, Processo Legislativo ou Informática Legislativa. Assim, este profissional poderá receber entre R$ 6.844,84 e R$ 19.052,92. Técnico Legislativo (Policial Legislativo) , com 7 vagas imediatas e 173 para cadastro de reserva. Para essa função é necessário grau superior, contudo, sem um curso específico. A remuneração inicial varia entre R$ 4.449,16 e R$ 14.978,63.

, com 7 vagas imediatas e 173 para cadastro de reserva. Para essa função é necessário grau superior, contudo, sem um curso específico. A remuneração inicial varia entre R$ 4.449,16 e R$ 14.978,63. Analista Legislativo (Registro e Redação Parlamentar) , com 1 vaga imediata e 19 de cadastro de reserva. Também não há exigência de curso específico, no entanto, é necessário ter grau superior. A remuneração é entre R$ 6.844,84 e R$ 19.052,92.

, com 1 vaga imediata e 19 de cadastro de reserva. Também não há exigência de curso específico, no entanto, é necessário ter grau superior. A remuneração é entre R$ 6.844,84 e R$ 19.052,92. Advogado , com 1 vaga imediata e 19 de cadastro de reserva. Assim, exige-se graduação em Direito, além do registro na OAB. A remuneração varia de R$ 7.970,84 e R$ 25.490,84.

, com 1 vaga imediata e 19 de cadastro de reserva. Assim, exige-se graduação em Direito, além do registro na OAB. A remuneração varia de R$ 7.970,84 e R$ 25.490,84. Consultor Legislativo, com 2 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva. Cada vaga se subdivide às áreas de Orçamento e Direito Financeiro e Direito do trabalho e Previdenciário. Esta função, então, não exige curso específico, no entanto, é necessário ter grau superior. O salário é de R$ 7.970,84 a R$ 25.490,84.

Estas remunerações varia de acordo com gratificações das funções. Nesse sentido, para entender melhor as especificidades de cada cargo como, por exemplo, suas atribuições e critérios, é importante que o candidato confira o edital.

Quais serão as etapas do concurso?

Os candidatos do concurso do Senado Federal deverão realizar:

Prova Objetiva

Prova Discursiva

Assim, em 6 de novembro será a aplicação das provas objetiva e discursiva para o cargo de Técnico e Analista, além da objetiva para Advogado e Consultor. Então, em 27 de novembro, os candidatos de Advogado e Consultor deverão realizar a prova discursiva.

Todas as provas objetivas contarão com um total de 70 questões. Nesse sentido, o bloco de

conhecimentos gerais terá o peso 1 e o bloco de conhecimentos específicos terá peso 2. Portanto, todo o exame valerá 100 pontos.

Além disso, considerando a reserva de vagas do concurso, também haverá etapa de “Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial” aos que optarem por tal.

Veja também: USP anuncia Concurso público para Professor com salário de R$13,3 mil

Para entender maiores detalhes sobre cada etapa do concurso, é importante que o candidato confira o edital. Neste documento, portanto, é possível conferir o conteúdo programático do exame.

Como se inscrever no concurso do Senado?

Os candidatos que desejarem se inscrever no concurso do Senado Federal poderão se inscrever por meio da internet. Desse modo, devem acessar o site da FGV até o prazo do edital. Isto é, até o dia 21 de setembro, às 16 horas.

Nesse sentido, é importante, primeiro, que o candidato tenha pleno conhecimento das regras do certame, lendo o edital com atenção.

Assim, poderá preencher o requerimento de inscrição, com seus documentos como o Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Então, é importante que o candidato imprima ou guarde de forma eletrônica a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) relativa à taxa de inscrição. Dessa maneira, será possível pagar o valor até 23 de setembro. Apenas com o pagamento é que a inscrição se efetivará.

Veja também: Edital do Concurso TRT ES pode ter dias contados

A taxa de inscrição será no valor de R$ 55 para Técnico Legislativo), de R$ 73 para Analista Legislativo e de R$ 94 para Advogado e Consultor.

Diretora Geral fala de concurso

Com a publicação do edital, a Diretora Geral do Senado Federal, Ilana Trombka, falou sobre o certame. Segundo ela, portanto, este representa uma renovação nos quadros de pessoal da instituição.

“O último concurso no Senado foi há dez anos. Claro que toda organização precisa de uma renovação e de uma recomposição de quadros. Nós temos uma excelente experiência com o quadro de servidores que atualmente compõem o Senado, e vimos que era momento de renovar esse quadro. Por isso, a Mesa Diretora do Senado aprovou o concurso”, explicou.

Além disso, Ilana Trombka indica que que as carreiras do órgão sofrem mudanças com o decorrer do tempo. Assim, o concurso supre certa carência pontual de profissionais em áreas específicas. Isto é, como a de Engenheiro do Trabalho e de Assistente Social, cargos que estão no certame atual.

Além disso, também é possível repor vagas de outras funções.

“O número de vagas para um concurso é definido pela quantidade de vagas em aberto. Vagas em aberto são pessoas que não constam mais nem como aposentado nem como pensionista. A partir disso, há a liberação de um número de vagas. Quando foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, houve um corte horizontal para todas as carreiras de 60%. Então, o que restou foram 40% das vagas anteriormente previstas” declarou.

O concurso do Senado Federal já vem sendo pensado e, inclusive, teve anúncio em 2019. No entanto, em decorrência da pandemia da Covid-19, este sofreu suspensão e retorna agora, em 2022. Portanto, considerando a necessidade do órgão, a estimativa é de que grande parte das vagas para cadastro de reserva se preencham.