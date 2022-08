Serasa Limpa Nome: Mais de 66 milhões de inadimplentes podem renegociar suas dívidas em agosto

O número de pessoas inadimplentes no país bateu um novo recorde no mês de junho deste ano. Segundo a Serasa Experian, na época haviam 66,8 milhões de cidadãos com contas atrasadas no Brasil, o maior número desde 2016.

A alta representa o acréscimo de 200 mil pessoas em relação a maio deste ano, e o principal “vilão” da população endividada é o cartão de crédito e as dívidas com empréstimos em bancos. Na sequência, vem as contas de manutenção do lar, como água, energia, internet e outras.

Ao ficarem inadimplentes, os devedores são sujeitos a terem o “nome sujo”. Isso significa ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. A condição impede o cidadão de ter acesso a várias operações no setor financeiro.

Negociação de dívidas na Serasa

Para limpar o seu nome é necessário pagar a dívida, ou seja, fazer a regularização do débito. A primeira opção é procurar diretamente os estabelecimentos que estão com dívidas para fazer a negociação.

Outra opção é utilizar serviços específicos, como o Serasa Limpa Nome, que apresenta opções exclusivas para quitar suas dívidas. Em agosto, a Serasa está promovendo uma campanha com parcelamento de dívidas sem juros.

Neste mês, mais de 48 milhões de pessoas podem ser contempladas com a renegociação em até 36 vezes sem juros e descontos de até 90%. “É a maior ação de negociação com parcelamento sem juros já realizada no Brasil”, afirma o diretor do Serasa Limpa Nome, Ignacio Dameno, por meio de comunicado.

Como participar do feirão da Serasa

Para participar do Feirão Limpa Nome da Serasa:

Ligue para o telefone da Serasa: 0800 591 1222;

Mande uma mensagem pelo WhatsApp da Serasa: (11) 99575-2096;

Acesse o site da Serasa;

Vá até uma agência dos Correios; ou

Encontre uma unidade da Serasa: atendimento em 12 escritórios da Serasa espalhados pelas regiões do Brasil.