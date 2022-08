Servidoras da Semed Penedo participam de treinamento sobre primeiros socorros

A ação foi realizada em parceria com o 6º Grupamento de Bombeiro Militar

Atendendo a uma das ações do Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a Prefeitura de Penedo realiza treinamento de primeiro socorros e cuidados básicos de saúde com pessoal do 6º GBM (Grupamento de Bombeiro Militar).

A capacitação acontece na Escola Municipal de Educação Básica Irmã Jolenta. “Estamos aqui para apresentar aos nossos profissionais procedimentos de primeiros socorros que são exigidos pela Lei Lucas para evitar acidentes, principalmente para alunos que passam o tempo integral na escola”, explica Leonildes Rodrigues Moreira, Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil da Semed Penedo.

Participaram da capacitação diretoras, coordenadoras, professoras, auxiliares de sala de aula e cuidadoras das creches municipais, incluindo pessoal das unidades situadas na zona rural.

“Agradecemos ao convite pois é muito importante que os profissionais da educação saibam sobre primeiros socorros, focado em atendimento hospitalar. Pois, em casos de acidentes esses profissionais tenham uma base do que fazer e salvar vidas”, explicou o agradeceu o militar responsável pela capacitação, Cabo GBM Milton.

Lei Lucas

A criação da Lei Lucas ocorreu após um acidente envolvendo o menino Lucas Begalli, de 10 anos. Em uma excursão escolar, ele se engasgou com um alimento e, infelizmente, não sobreviveu. Nenhum dos professores que acompanhavam os alunos no passeio sabia técnicas de primeiros socorros.