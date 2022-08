SETUR Penedo debate ações e propostas para o turismo em reunião do COMTUR

Reunião mensal tem como objetivo desenvolver o turismo na cidade Penedo

Gestores da Secretaria de Turismo de Penedo reuniram-se com os membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) para debater ações e propostas planejadas para melhorar e desenvolver o turismo da cidade.

O encontro realizado nesta terla-feira, 09, aconteceu na sede do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), em Penedo.

Durante o encontro que também contou com a participação remota de conselheiros foram abordados assuntos como a nova composição do COMTUR, Fundo Municipal de Turismo, ordenamento do trânsito e a realização de eventos gastronômicos.

De acordo com o Secretário de Turismo Jair Galvão, a cidade de Penedo tem o privilégio de contar com uma gestão participativa e com um conselho atuante, onde todo setor turístico é representado e tem voz.

“Com a participação de todos, a Prefeitura de Penedo e a atual gestão conseguem desenvolver políticas municipais muito mais assertivas que contam com as contribuições do setor privado, do terceiro setor e de todos que atuam no turismo para desenvolver esse segmento que tem muito a contribuir com a geração de emprego e renda para os penedendes”, explica Jair Galvão.

A empresária Ângela Vieira, presidente do COMTUR, também se fez presente na reunião. “Para que o desenvolvimento, de fato, aconteça, é necessário alinhamento e, o mais importante, colocar em prática tudo o que foi abordado”, disse.

O Conselho Municipal de Turismo de Penedo é composto por representantes dos setores público e privado que atuam diretamente no setor turístico.

Além da equipe da Setur, participaram da reunião representantes do Sindilojas Penedo, Senac Alagoas, Universidade Federal de Alagoas, Instituto Federal de Alagoas e empresários dos setores de bares e restaurantes, hotéis e pousadas.

Texto e fotos Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo