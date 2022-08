Setur Penedo e Abrasel dialogam com empresários do setor bares e restaurantes sobre turismo

Troca de informações e debate das propostas são fundamentais para desenvolver o projeto Destino Penedo em Foco

Secom PMP com Assessoria Setur

A Secretaria Municipal de Turismo (Setur) reuniu empresários do setor de Bares e Restaurantes de Penedo para debater o projeto Destino Penedo em Foco, uma iniciativa do governo Ronaldo Lopes.

O encontro setorial contou com a presença de representantes da seccional Alagoas da Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), entidade com forte atuação no Brasil.

Para Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo, ouvir os empresários que trabalham diretamente no setor turístico é fundamental para o projeto Destino Penedo em Foco.

“É muito positivo quando o setor público e a iniciativa privada caminham juntos. Através dessa parceria é que podemos, de fato, fortalecer e alavancar o turismo local, contribuindo para a geração de emprego e renda”, explica o gestor da Setur.

A instituição da pasta pelo prefeito Ronaldo Lopes garantiu mais celeridade e autonomia ao setor, avanço que tem o reconhecimento do empresariado.

“Ter uma secretaria totalmente ativa, direcionada e focada para o turismo é algo que me empolga demais. Acredito que muitas coisas boas acontecerão, as expectativas são as melhores possíveis. A cidade de Penedo vive um momento único nesse quesito”, disse Arnaldo Feitosa, empresário do Restaurante Daruma.

O presidente da Abrasel, Marcus Batalha, e Vega Vergetti, diretora executiva da entidade, também falaram sobre a importância do trabalho associado e da parceria com a Associação de Bares e Restaurantes.