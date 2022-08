Shoppable Magazine abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A Shoppable Magazine Westwing, um dos maiores grupos de compras do Brasil, abre vagas de trabalho para moradores do estado de São Paulo. Para ser um colaborador o interessado deve certificar-se de que atende a todos os critérios pré estabelecidos e se identificar com o perfil da empresa. Continue vendo e tenha acesso a todas as informações e vagas disponíveis.

Shoppable Magazine Westwing divulga a abertura de um novo processo seletivo para a região de São Paulo

O Shoppable Magazine Westwing, referência em decoração no Brasil é líder no segmento em que atua, oferecendo aos seus clientes um amplo portfólio com os melhores produtos do mercado. Além de suas lojas, a companhia possui uma equipe de logística, garantindo a entrega dos produtos dentro do prazo estabelecido em qualquer região do país.

Além das vagas efetivas, a companhia também disponibiliza aos interessados a oportunidade de estágio remunerado, exclusivamente para alunos de nível superior que buscam uma colocação no mercado de trabalho e experiência profissional dentro do segmento escolhido para atuação.

Além de salários fixos, todos os novos colaboradores recebem uma série de vantagens que estão incluídas dentro do contrato CLT, como desconto em produtos da loja, folgas no aniversário, crédito consignado, apoio à saúde mental, assistência dentária (opcional), assistência médica, vale refeição e vale transporte.

Veja agora as colocações disponíveis para candidatura dentro da companhia:

Gerente de Vendas;

Estagiários de Planejamento Estratégico;

Estagiários de CRM;

Estagiários BI;

Desenvolvedores PHP;

Coordenadores de Projetos Digitais;

Consultores de Vendas;

Banco de Talentos;

Auxiliar de Logística;

Analistas Fiscais nível Sênior;

Analistas de Performance de Marketing;

Analistas de Dados nível Júnior.

Como se candidatar

Para ocupar uma das posições disponíveis dentro da empresa Westwing, basta acessar o link de inscrições e preencher um formulário dentro da colocação que pretende ocupar.

