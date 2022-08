Shopper recruta profissionais em São Paulo

Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Shopper está recrutando profissionais em São Paulo. O supermercado 100% on-line oferece vagas para diversos cargos e áreas de atuação, com foco especialmente na área de tecnologia.

Há chances para os municípios de Bertioga, Hortolândia, Osasco, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Paulo, capital, para as funções de Analista de Contratos, Analista de Ecommerce, Analista de FP&A, Analista de Gestão de Estoque, Analista de Logística, Analista Departamento Pessoal, Analista de Processos Jr, Analista de Recrutamento e Seleção Jr, Analista de Relacionamento com o Cliente, Analista de Treinamento e Desenvolvimento, Analista de Treinamento Jr, Analista/Estagiário de Operações, Analista Financeiro, Aprendiz, Auxiliar Administrativo (Logística), Auxiliar de Compras, Auxiliar de Limpeza, Comprador, Coordenador de Facilities, Coordenador de Operações (Logística), Desenvolvedor Web Full-Stack Jr, Desenvolvedor Web Full-Stack Pl, Desenvolvedor Web Full-Stack Sr, Especialista de Controladoria, Estagiário/Analista de Gestão de Estoque, Estagiário/Analista de Recrutamento e Seleção, Estagiário de Compras, Estagiário de Logística, Estagiário de Processos, Líder Logístico (Encarregado), Motorista / Comprador Externo, Operador Jr. (Logística), QA Analyst | Tester, Supervisor de Operações e Tech Recruiter.

A empresa oferece, ainda, vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Neste caso, as chances são para as funções de Analista Departamento Pessoal e Estagiário/Analista de Recrutamento e Seleção.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas há opções para profissionais com ou sem experiência anterior.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://shopper.gupy.io. No endereço estão disponíveis a lista completa de postos de trabalho e informações sobre as responsabilidades, atribuições, requisitos e qualificações do cargo desejado.

