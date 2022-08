SINE abre vagas de EMPREGO em Serra – ES

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Espírito Santo, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS REPARADOR DE MÁQUINAS REPOSITOR SOLDADOR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO AUXILIAR DE MARCENEIRO AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL (EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) AUXILIAR DE MECANICO DIESEL EMBALADOR A MÃO (PCD) ENCARREGADO DE COZINHA FAXINEIRO (PCD) MECANICO DE VEICULOS OPERADOR DE LAMINAÇÃO OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS,EM GERAL OPERADOR DE MOTONIVELADORA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA TÉCNICO MECÂNICA TÉCNICO MECÂNICO EM AUTOMAÇÃO TORNEIRO MECÂNICO VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA VENDEDOR EXTERNO CARPINTEIRO DE OBRAS CASEIRO COSTUREIRA EM GERAL COSTUREIRA MODA FITNESS OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR OPERADOR ELETROMECÂNICO PEDREIRO PINTOR DE OBRA PORTEIRO (PCD) AÇOUGUEIRO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA AJUDANTE DE MOTORISTA AJUDANTE DE OBRAS ALINHADOR DE PNEUS ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL BALCONISTA DE AÇOUGUE BORRACHEIRO AUXILIAR BORRACHEIRO ELETRICISTA ELETRICISTA (PCD) ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD) AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) AUXILIAR DE MANUTEÇÃO PREDIAL MODELISTA MOTORISTA DE CAMINHÃO MOTORISTA ENTREGADOR OFICIAL CARPINTEIRO OPERADOR DE CAMERA FRIA



Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever prensencialmente na unidade Sine, localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, no horário das 8h às 17h, em dias úteis.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

