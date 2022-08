Sine anuncia vagas exclusivas para mulheres no ES

O Sine anunciou a abertura de vagas exclusivas para mulheres no Espírito Santo. As chances são oferecidas pelo Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL), em parceira com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ao todo, são nove vagas para atuação na cidade de Vila Velha.

Há chances para os cargos de assistente de logística, auxiliar de linha de produção e inspetora de qualidade. Para concorrer a qualquer uma delas, é preciso ter ensino médio completo. Não é preciso, porém, ter experiência anterior, o que facilita a inscrição e candidatura de quem está em busca do primeiro emprego e deseja ingressar no mercado de trabalho.

As posições fazem parte do programa “Elas na Indústria” e a parceria é um reflexo o atual cenário econômico e industrial do município. Para a administração municipal, as mulheres agora ocupam espaços tradicionalmente masculinos, e que, atualmente, realizam novas funções.

É importante notar que as posições são rotativas e, portanto, podem sofrer alterações sem aviso prévio conforme preenchimento e demanda dos empregadores.

Como se candidatar

As interessadas em se candidatar no programa deverão comparecer pessoalmente ao Sine Vila Velha, localizado no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, na Rodovia do Sol, em Itaparica. É fundamental que elas estejam em posse da Carteira de Trabalho, RG e comprovante de residência.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Compartilhe este conteúdo com a sua rede de contatos e aproveite para acompanhar tudo o que acontece no mercado de trabalho diariamente aqui no Notícias Concursos.