Em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que o Sine disponibiliza 80 vagas de emprego em João Pessoa, na Paraíba. As vagas serão oferecidas a partir desta segunda-feira (1º) e há opções para pessoas com ou sem experiência anterior.

Além das posições de ampla concorrência, há oportunidades destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs). Ao todo, são 21 vagas para operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de lanchonete, auxiliar de escritório e promotor de vendas.

Há chances para vendedor pracista, serralheiro, costureira, técnico mecânico, auxiliar administrativo, mecânico automotivo, motorista de caminhão, supervisor de logística, técnico de segurança do trabalho, técnico de contabilidade, entre outras.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada e é importante notar que as vagas são rotativas, o que significa que elas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer vaga de emprego oferecida deverão agendar o atendimento pelo site agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br, onde também é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e realizar a atualização cadastral.

O atendimento do Sine João Pessoa é realizado na Avenida João Suassuna, 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Excepcionalmente nesta sexta-feira (5), o órgão não funcionará, uma vez que a data marca o aniversário de João Pessoa e é dedicada à Nossa Senhora das Neves, padroeira da cidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.