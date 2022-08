O Sine Maceió inicia a semana com mais de 200 vagas de emprego. Nesta segunda-feira (29), o órgão disponibiliza postos para contratação efetiva e de estágio, além de chances exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Há chances para os cargos de almoxarife, artífice de manutenção, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar financeiro, assistente de produção de cozinha, ajudante de obra industrial, ajudante operacional, auxiliar de eletricista industrial, atendente, atendente de negócios, atendimento ao cliente, ajudante de carga e descarga, consultor de vendas, designer de sobrancelhas, design gráfico, encarregado de manutenção de veículos, estágio em marketing, estoquista, extensora de cílios, gerente de cozinha, entre outros. A lista completa de oportunidades disponíveis pode ser acessada aqui.

Dentre as vagas exclusivas para as pessoas com deficiência destacam-se as posições de recepcionista, técnico de enfermagem, enfermeiro, serviços gerais, servente, porteiro, operador de caixa, maqueiro, auxiliar de administrativo, assistente de loja, assistente de operações e rebocadores Jr.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há chances para pessoas com ou sem experiência anterior e escolaridade que varia do ensino fundamental ao superior completo.

As posições são rotativas, o que significa que poderão sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão enviar o currículo para o e-mail imosine.semtabes@gmail.com, indicando a posição desejada no assunto. É possível, ainda, entregar o documento de forma presencial, sem necessidade de agendamento prévio, na unidade localizada no 2º piso do shopping popular, no Centro da cidade. O Sine funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Mais informações poderão ser obtidas diretamente pelo número 0800 082 6205 ou pelo whatsapp (82) 9 8879-1919.