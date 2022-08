O Sine Manaus inicia a semana com 272 vagas de emprego. Uma oportunidade para quem deseja se recolocar no mercado ou está em busca do primeiro emprego.

As vagas são para os cargos de Costureira, Padeiro, Coordenador de Infraestrutura, Coordenador de Tecnologia da Informação, Designer Gráfico, Consultor de Vendas, Supervisor de Vendas, Operador de Telemarketing, Motoboy, Gerente de Restaurante, Atendente de Lanchonete, Secretário Executivo, Artífice de Manutenção, Auxiliar de Manutenção, Motorista de Caminhão, Vendedor Porta-Porta, Encarregado de Produção, Supervisor de Produção, Cozinheiro, Mecânico de Manutenção de Veículos, Serralheiro Industrial, Analista de RH, Mecânico de Manutenção Industrial, Analista Administrativo de Licenças, Técnico em Segurança do Trabalho, Mecânico à Diesel (Balsas), Auxiliar de Carga e Descarga, Motociclista, Açougueiro, Mecânico de Veículos à Diesel, Cozinheiro Geral, Vendedor Externo, Analista Comercial, Analista Administrativo, Promotor de Vendas, Operador de Caldeira, Operador de Máquina Sacoleira, Operador de Máquinas Pesadas, Supervisor de Manutenção Industrial, Técnico de Refino, Técnico de Transferência, Estocagem e Utilidade, Ajudante de Carga e Descarga no ramo de Petróleo, Auxiliar de Produção de Alimentos e muito mais.

O sistema disponibiliza, ainda, chances exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) nos cargos de Conferente, Peixeiro, Repositor de Mercadorias, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Padeiro, Operador de Movimentação e Armazenagem de Cargas, Assistente Administrativo Operacional e Auxiliar de Cozinha.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas há oportunidades para pessoas com ou sem experiência e escolaridade a partir do ensino fundamental.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis deverão comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery e Shopping Phelippe Daou, munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).

É importante, ainda, validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site http://gov.br/trabalho. É preciso também acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.