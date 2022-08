A semana começa com oportunidades para quem está em busca de uma recolocação profissional. O Sine oferece mais de 1,4 mil vagas de emprego em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Sepúlveda esquina com a Avenida Mauá, no bairro Centro Histórico.

A área da construção reúne o maior número de vagas: são 51 postos para pedreiro, 50 para oficial de manutenção civil e 42 para eletricista. Há, ainda, chances para Acabador de calçados, Açougueiro, Adesivador, Administrador de recursos tecnológicos, Agente de inspeção (qualidade), Agente de segurança, Agente vistor, Ajudante de açougueiro (comércio), Ajudante de carga e descarga de mercadoria, Ajudante de cozinha, Ajudante de eletricista, Ajudante de estruturas metálicas, Ajudante de motorista, Analista de laboratório químico, Analista de marketing, Armador de estrutura de concreto, Atendente de lojas, Atendente de padaria, Atendente de telemarketing, Auxiliar administrativo, Auxiliar de desenvolvimento infantil, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de linha de produção, Auxiliar em saúde bucal, Auxiliar financeiro, Babá, Balconista, Caldeireiro instalador, Caldeirista, Camareira de hotel, Carpinteiro, Chaveiro, Chefe de cozinha, Comprador, Confeiteiro, Consultor de vendas, Controlador de pragas, Cortador de roupas, Educador social, Eletricista, Empregado doméstico, Encanador, Estoquista, Farmacêutico, Fonoaudiólogo geral, Fresador (fresadora universal), Garçom, Gerente de loja e supermercado, Gesseiro, Jardineiro, Marceneiro, Mecânico, Montador, Motofretista, Nutricionista, Padeiro e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há opções para pessoas com ou sem experiência anterior, com escolaridade a partir do ensino fundamental.

As posições são rotativas e, portanto, poderão sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda do empregador.

Como se candidatar

Os interessados poderão retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.