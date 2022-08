Sistema Nacional de Emprego abre vagas no estado da Paraíba

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Paraíba abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Auxiliar de mecânico Carpinteiro de formas para concreto Auxiliar Administrativo Atendente de padaria Fiscal de loja Supervisor de vendas comercial Consultor de vendas Montador de bobinas Administrador de Recursos Humanos Consultor de vendas Técnico em eletrônica Vendedor em domicílio Auxiliar de cozinha Motorista de Caminhão Serigrafista Garçom Cumim Sushiman Supervisor de Vendas Consultor de Vendas Vendedor em domicílio Confeiteiro Operador de Retroescavadeira Auxiliar de escritório Vendedor pracista Gerente de restaurante Auxiliar de escritório Recepcionista Secretária Pedreiro Servente de obras Ajudante de eletricista Pintor de obras Auxiliar financeiro Auxiliar de limpeza Atendente de Lanchonete Torneiro Mecânico Analista de Planejamento de Manutenção Encanador Professor das séries iniciais Auxiliar de Cozinha Técnico de Contabilidade Mecânico de automóvel Atendente de loja Vendedor de Serviços Técnico em Enfermagem Encanador Atendente de Cafeteria Vendedor interno Operador de caixa Gerente comercial Consultor de vendas Lavadeira Atendente de telemarketing Empregada doméstica Motorista de Caminhão Serralheiro Ajudante de Serralheiro Promotor de vendas Ajudante de carga e descarga Auxiliar de limpeza

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do site, ou presencialmente, na unidade do Sine de João Pessoa, situado na Avenida João Suassuna, nº 49, das 8h às 16h, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

