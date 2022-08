Sobradinho (RS) abre concurso com salários que chegam a R$ 17 mil

A Prefeitura de Sobradinho, no Rio Grande do Sul, está com período de inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de vagas em diferentes áreas da administração municipal.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio e superior.

Os salários variam entre R$1.102,57 a R$17.133,76, mensais.

Vagas e salários Sobradinho – RS

A Prefeitura de Sobradinho oferece ao todo 62 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Doméstica – 5 vagas + Cadastro Reserva;

Eletricista – Cadastro Reserva;

Motorista – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Mecânico – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Operador de Máquinas – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Operário – 3 vagas + Cadastro Reserva;

Pedreiro – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Os salários oferecidos para os cargos de nível fundamental variam de R$ 1.102,57 a R$ 1.564,51, para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Médio

Agente Administrativo – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Agente Administrativo Auxiliar – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Agente Comunitário de Saúde – 6 vagas + Cadastro Reserva;

Monitor de Educação Infantil – 7 vagas + Cadastro Reserva;

Técnico em Enfermagem – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Topógrafo – Cadastro Reserva;

Tesoureiro – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Secretário de Escola – Cadastro Reserva;

Monitor de Transporte – Cadastro Reserva;

Atendente de Farmácia – Cadastro Reserva;

Para os cargos de nível médio, a remuneração fica entre R$ 1.266,45 a R$ 2.424,00, também para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Superior

Cirurgião Dentista ESF – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Contador – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Enfermeiro – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Fisioterapeuta – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Fonoaudiólogo – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Médico ESF – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Professor Anos Finais – Geografia – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Professor Anos Finais – História – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Professor Anos Finais – Música – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Professor – Anos Iniciais – 4 vagas + Cadastro Reserva;

Professor – Artes – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Professor – Educação Especial – 5 vagas + Cadastro Reserva;

Professor – Educação Física – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Professor – Educação Infantil – 4 vagas + Cadastro Reserva;

Psicólogo – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Psicopedagogo – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Assistente Social – Cadastro Reserva;

Coordenador de Controle Interno – Cadastro Reserva;

Engenheiro Civil – Cadastro Reserva;

Inspetor Tributário – Cadastro Reserva;

Nutricionista – Cadastro Reserva;

Procurador Jurídico – Cadastro Reserva;

Os salários para os cargos de nível superior previstos em edital vão de R$ 2.011,46 a R$ 17.133,76 mensais, para jornadas de trabalho que variam de 22 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas para prefeitura de Sobradinho, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Sobradinho – RS

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Sobradinho ficam abertas até o dia 30 de agosto de 2022.

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site da Objetiva Concursos, responsável pela organização do concurso.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido, indo de R$ 80 até R$ 250.

Etapas concurso Sobradinho – RS

O concurso público para Prefeitura de Sobradinho irá avaliar os candidatos por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva está prevista para o dia 09 de outubro de 2022.

Para alguns cargos estão previstas também a realização de prova prática e avaliação de títulos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o conteúdo das provas, as atribuições de cargo e o cronograma completo do concurso para Prefeitura de Sobradinho.