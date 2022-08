Spani Atacadista abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo e região

A Spani Atacadista, fundada em 2004, iniciou suas operações nas cidades de Guaratinguetá e Mogi das Cruzes, ambas no estado de São Paulo. No ano de 2017 ocorreu a maior expansão do Grupo, com a inauguração de 14 lojas. Desta forma, a companhia abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo e região. Confira como se candidatar.

Spani Atacadista anuncia oportunidades de emprego

O Grupo Spani Atacadista, empresa com mais de 5 mil colaboradores trabalhando em suas unidades, busca NOVOS profissionais para atuação na região de São Paulo. A companhia busca pessoas comprometidas e proporciona oportunidades de crescimento, valorizando todos que se dedicam todos os dias em busca da melhoria contínua. Dentre os cargos ofertados, estão:

Açougueiro;

Assistente de Recursos Humanos | Itaquaquecetuba – Jardim Odete;

Auxiliar de Açougue;

Auxiliar de Câmara Fria;

Auxiliar de Cozinha;

Auxiliar de Manutenção;

Auxiliar de Prevenção de Perdas;

Coordenador de Operações;

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Gerente de Loja;

Líder de FLV;

Líder de Frente de Caixa;

Líder de Frios;

Líder de Mercearia;

Líder de Prevenção de Perdas;

Líder de Recebimento;

Oficial de manutenção;

Operador de Caixa;

Operador de Loja;

Padeiro;

Banco de talentos;

Vendedor(a).

Veja também: Coca-Cola tem NOVAS vagas de emprego pelo país; veja cargos

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Spani Atacadista, os interessados precisam acessar o link de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes a função de interesse e anexar o currículo com todos os dados atualizados.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.