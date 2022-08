Spani Atacadista abre NOVOS empregos pelo país

Uma das maiores redes de atacado do país, o Spani Atacadista abre novos cargos para profissionais que moram em regiões do Brasil. Para ser um dos colaboradores a empresa está buscando profissionais comprometidos com a função que optar por realizar, sejam motivados e desejam crescer junto com a companhia. Continue lendo e tenha acesso a todas as informações sobre o cadastro.

Spani Atacadista anuncia a abertura de novas ocupações

Criado no ano de 2014, a rede Spani Atacadista surgiu nas cidades de Mogi das Cruzes e Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Recentemente a empresa teve uma grande expansão e inaugurou mais de dez novas unidades Spani dentro do estado. A companhia conta com a ajuda de cinco mil colaboradores que atuam em várias destas unidades, e juntos buscam o crescimento profissional num ambiente ético e de melhoria contínua diariamente.

Acompanhe as posições abertas para serem preenchidas e suas localidades de atuação:

Açougueiros — Atibaia e Bragança Paulista;

Assistentes de Recursos Humanos — Itaquaquecetuba e Pirassununga;

Auxiliares para o Estoque — São João da Boa Vista, São Paulo, Bragança Paulista e Americana;

Auxiliares para a Câmara fria — Registro;

Auxiliares para a Cozinha — Marília, Atibaia e Guaratinguetá;

Auxiliares para a Manutenção — São José dos Campos, Bragança Paulista e Caraguatatuba;

Auxiliares de Prevenção de Perda — Atibaia;

Banco de Talentos (Gerente de Loja) — Taubaté;

Fiscais de Prevenção de Perdas — São Paulo e Cajamar;

Líderes do setor de Frios — São Carlos, Guaratinguetá e Itaquaquecetuba.

Como se registrar

Para fazer parte da equipe Spani Atacadista, os interessados devem se registrar por meio do link de cadastro dentro da vaga que pretende ocupar.

