A Studio Z é uma das empresas que iniciam a semana divulgando oportunidades de emprego pelo país. Veja, a seguir, as orientações que o Notícias Concursos preparou para garantir sua vaga e contratação em um dos nomes empregatícios do Brasil.

Studio Z abre vagas de emprego em vários estados do país

A empresa está divulgando cargos com benefícios e salários compatíveis com o mercado. São diversas possibilidades de contratação para profissionais que estejam em busca de uma chance empregatícia em uma equipe de sucesso. Veja quais são as funções disponíveis.

Analista de Administração de Pessoal Pleno (Foco em Benefícios)

Banco de Talentos – Área administrativa/backoffice Studio Z

Banco de Talentos – Jovem Aprendiz

Analista de Sistemas SAP MM Sênior

Auxiliar de Serviços Gerais – Várzea Grande/MT. 1027

Auxiliar de Serviços Gerais – Sinop/MT 1170

Banco de Talentos – LOJAS – Boa vista/ RR

Analista de Logística Sênior

Banco de Talentos – LOJA – Balneário Camboriú/ SC

Auxiliar de Estoque

Analista de Performance e Projetos Sênior

Banco de Talentos – LOJAS – Paraná/ PR

Operador de loja – Cacoal/RO.

Banco de Talentos – LOJAS – Mato Grosso do Sul/ MS

Banco de Talentos – PcD (pessoa com deficiência) – Santa Catarina

Business Partner de Gente | Grande Florianópolis

Coordenador de Logística – CD Recife

Banco de Talentos para Pessoas Pretas

Analista de Prevenção de Perdas e Fraudes Júnior (Região Nordeste)

Banco de Talentos – LOJAS – Mato Grosso/ MT

Banco de Talentos – PcD (pessoa com deficiência) – Mato Grosso do Sul/ MS

Estagiário de Loja | Palhoça

Estilista Pleno | Feminino

Analista de Prevenção de Perdas e Fraudes Jr – Centro Oeste

Banco de Talentos – LOJA – Jaraguá do Sul/ SC

Analista de Administração de Pessoal Sênior

Banco de Talentos – LOJA – Itajaí/ SC

Analista de PCP Sênior – São José/SC

Analista de Dados Pleno

Banco de Talentos – LOJA – Chapecó/SC

Banco de Talentos – PcD (pessoa com deficiência) – Paraná/ PR

Especialista em Sourcing

Banco de Talentos – LOJAS – Santa Catarina/ SC

Banco de Talentos para Lojas Studio Z

Fiscal de loja- Balneário Camboriú/SC.

Operador de loja – Belém/PA.

Fiscal de loja – Rio Branco. AC.

Banco de Talentos para Pessoa com Deficiência

Fiscal de loja – Itajaí/SC. 1098

Banco de Talentos – PcD (pessoa com deficiência) – Mato Grosso/ MT

Fiscal de loja – Sinop/MT 1170

Jovem Aprendiz | Palhoça, SC

Operador de loja – Ananindeua/PA.

Jovem Aprendiz – Salvador/BA.

Operador de loja – Balneário Camboriú/SC.

Como se candidatar

Para se candidatar a um dos cargos da Studio Z, os interessados devem acessar o site de inscrição, selecionar a vaga desejada e cadastrar currículo atualizado. Ressalta-se a importância de identificar todos os critérios exigidos pela empresa, antes da candidatura.

