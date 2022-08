O Super Muffato está divulgando oportunidades de emprego na região do Paraná. São vários cargos disponíveis pela rede de supermercados, oferecendo benefícios e muitas chances de contratação efetiva.

Super Muffato tem NOVAS vagas de emprego no Paraná

A empresa está iniciando a semana com muitas oportunidades que proporcionam salário compatível com o mercado, benefícios e estabilidade financeira. Veja, a seguir, as principais informações disponíveis.

Açougueiro – Filial Champagnat – CURITIBA /PR;

Açougueiro – Filial JK – LONDRINA/PR;

Açougueiro – LONDRINA/PR;

Açougueiro – Juvevê – CURITIBA/PR;

Açougueiro – Max Apucarana – APUCARANA/PR;

Açougueiro – Max Colombo – Colombo/PR;

Açougueiro – 099 Super Muffato Damha;

Açougueiro – Filial Catuaí – MARINGÁ/PR;

Açougueiro- Filial Saul – LONDRINA/PR;

Açougueiro – Super Muffato JK;

Açougueiro – Super Muffato Tarumã – CURITIBA/PR;

Agente de Prevenção e Perdas;

Açougueiro – Muffato Aeroporto – LONDRINA/PR;

Auxiliar de Cozinha;

Açougueiro- Muffato Ibiporã;

Analista de Treinamento Desenvolvimento;

Açougueiro / Muffato Olarias – Ponta Grossa/PR;

Auxiliar de Açougue;

Açougueiro/ Muffato Uvaranas – Ponta Grossa/PR;

Açougueiro Parigot Toledo;

Açougueiro – VAGA EXTRA – PARANAGUÁ/PR.

Veja também: Renner tem NOVAS vagas de emprego efetivo pelo país

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte da equipe de sucesso da Super Muffato podem acessar o site de inscrição e candidatar-se para uma das oportunidades disponíveis, considerando todos os critérios de exigência e requisitos importantes para a seletiva. A partir disso, basta cadastrar currículo e aguardar o retorno da empresa.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e saiba tudo sobre processos de seleção e recrutamento em primeira mão, diariamente.