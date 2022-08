Tauste Supermercados abre empregos em São Paulo e região

Uma das mais reconhecidas redes de supermercados em São Paulo, a Tauste Supermercados, anuncia novas contratações para a região. Para aumentar as chances de contratação, a empresa pede que os candidatos sejam responsáveis e em algumas vagas tenham disponibilidade de atuar aos finais de semana e feriados. Continue acompanhando e tenha acesso a todos os detalhes.

Tauste Supermercados abre novas posições de trabalho para São Paulo e região

Criada no ano de 1991, a rede de Supermercados Tauste é uma das mais conceituadas no estado de São Paulo e região. Em constante expansão, a empresa atua dentro das principais cidades do estado, em Marília, Jundiaí, Bauru, Sorocaba e um grande centro de distribuição na região de Itu, gerando mais de quatro mil novos empregos todos os anos.

Todas as oportunidades são efetivas e com contratado CLT, além de salários fixos os novos colaboradores contam com vantagens que podem incluir convênio com farmácias, auxílio educação, plano de saúde, PPR, vale refeição e vale transporte.

Para os profissionais que não encontrarem uma vaga de seu interesse, a empresa oferece a possibilidade de inscrição do seu currículo para o banco de talentos, onde o interessado será notificado pela mesma assim que as vagas de outros setores abrirem.

Veja agora as vagas disponíveis para candidatura:

Açougueiro — Marília e Sorocaba;

Armazenista — Sorocaba, Jundiaí e Marília;

Assistente de Limpeza — Sorocaba, Marília, Jundiaí e São José dos Campos;

Assistentes de Restaurantes — Bauru e Jundiaí;

Assistentes de Tecnologia da Informação — Marília;

Conferente de Mercadorias — Jundiaí;

Empacotadores — Sorocaba;

Fiscais de Assistente de Loja — Jundiaí e Sorocaba;

Operadores de Caixa — Marília e Bauru.

Como se candidatar

Para ocupar um dos cargos disponíveis pelo Tauste Supermercados, os interessados devem acessar a página de cadastro e preencher seu formulário de inscrição na área que pretende ocupar.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Acompanhe diariamente todas as vagas divulgadas pelas principais empresas do país.