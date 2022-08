Taxistas receberão cartão para movimentar novo auxílio?

Dentro de mais alguns dias, o Governo Federal inicia os pagamentos do programa auxílio-taxista. O projeto foi aprovado dentro da chamada PEC dos Benefícios, e tem como objetivo ajudar os motoristas de táxi que estão passando por dificuldades. Segundo o Ministério do Trabalho, os usuários não receberão nenhum tipo de cartão para movimentação.

Por meio de uma portaria, a pasta explicou que os taxistas selecionados para o programa poderão movimentar o dinheiro do auxílio através da Poupança Social Digital. A grande maioria das pessoas conhece tal sistema pelo Caixa Tem. O aplicativo já está disponível para download. Não é necessário pagar nenhum tipo de taxa.

Através do Caixa Tem, os taxistas poderão fazer pagamentos de contas através de boletos, transferir o saldo (inclusive através de Pix), e até mesmo realizar algumas compras online no sistema de débito. O app também oferece a possibilidade de saques em caixas eletrônicos através da geração de um código digital.

Quem é usuário de programas como o Auxílio Brasil e o vale-gás nacional, certamente já conhece o sistema do Caixa Tem. O aplicativo também funciona para movimentar o depósito destes projetos. Oficialmente, o Governo Federal criou a aplicação apenas para a movimentação do antigo Auxílio Emergencial, mas ele seguiu mesmo depois do fim das liberações em 2021.

Ainda nesta semana, o Governo Federal divulgou outra portaria que também definiu o Caixa Tem como aplicativo de movimentação do programa Pix Caminhoneiro. Dessa forma, os motoristas de caminhão que receberão o dinheiro também poderão usar o app. Quem ainda não tem uma poupança social digital, ganhará uma automaticamente.

Mais de 300 mil cadastros

Na noite da última terça-feira (2), o Ministério do Trabalho encerrou o período de recebimento das informações dos taxistas que deveriam ser enviadas pelas prefeituras. Estima-se que mais de 300 mil dados de motoristas chegaram ao Ministério.

Dos pouco mais de 5 mil municípios que deveriam ter enviado as informações para o Governo Federal, 3.119 já enviaram os dados. Agora, a Dataprev realizará uma espécie de pente fino para decidir quem pode receber o benefício.

O Ministério do Trabalho indica que abrirá uma nova janela de envio de informações para as prefeituras. Até lá, não adianta enviar nenhum dado, porque o sistema está fechado para análise da Dataprev.

O calendário do auxílio-taxista

No decorrer dos últimos dias, o Governo Federal divulgou mais detalhes sobre a situação do auxílio-taxista. De acordo com o Planalto, a primeira liberação para os motoristas acontecerá já no próximo dia 16.

O primeiro pagamento unirá as duas primeiras parcelas. Assim, os taxistas poderão receber o valor dobrado. O patamar das liberações ainda não foi oficialmente definido pelo Governo Federal, embora exista uma grande chance de que o Planalto confirme R$ 1 mil por mês.

Veja no calendário abaixo:

1ª Parcela: 16 de agosto

2ª Parcela: 16 de agosto

3ª Parcela: 24 de setembro

4ª Parcela: 22 de outubro

5ª Parcela: 26 de novembro

6ª Parcela: 17 de dezembro