De acordo com recente divulgação oficial, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) participou da cerimônia de abertura do Seminário Internacional 5G.BR, realizado na quinta-feira (11), em São Paulo (SP).

Tecnologia 5G: MCTI participa do Seminário Internacional 5G.BR

Segundo destaca a informação oficial, o ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) foi convidado a compor a mesa de honra na cerimônia, ao lado de outros ministros e autoridades, e falou sobre os impactos esperados da implementação das redes móveis de quinta geração no país. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), segundo o titular da pasta, a tecnologia 5G é uma conquista para o Brasil.

Novas tecnologias

Durante o evento, foi ressaltada a estratégia de levar informação sobre as novas tecnologias no formato do seminário, que terá mais quatro edições. As capitais Porto Alegre, Natal, Manaus e Brasília serão as próximas a receber o evento, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

A divulgação oficial ressalta as atividades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), no sentido de contribuir com soluções inovadoras para que a tecnologia 5G se transforme em um ganho para a sociedade, para a produtividade industrial e empresarial e para a melhoria da qualidade de vida.

Ampliação da tecnologia 5G no país

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), até o final de 2022, todas as capitais brasileiras receberão a tecnologia 5G. Por isso, foi ressaltada a importância de firmar parcerias com outros países para trazer cada vez mais tecnologias inovadoras para o Brasil.

Evento internacional

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) destaca que também participaram da cerimônia de abertura o ministro do Transporte e das Comunicações da Finlândia; o vice-ministro do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão; e o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Todos eles estão inseridos na programação dos painéis que fazem parte do Seminário.

Sobre a tecnologia 5G

A tecnologia 5G é a quinta geração da internet para redes móveis e banda larga. Sendo assim, é uma tecnologia que promete uma internet de maior alcance e maior velocidade para empresas e pessoas físicas.

Especialistas afirmam que o 5G é muito importante para o futuro na era das ideias e da internet das coisas, sendo assim, não é apenas uma tecnologia que promete downloads mais rápidos, visto que representa uma revolução que impacta o mercado de forma global.