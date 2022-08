O Projeto Hubtech, no âmbito do Programa Ater Digital do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), tem entre os objetivos, sistematizar e disponibilizar tecnologias e conhecimentos das cadeias de valor e outras temáticas relacionadas a técnicos de extensão e produtores, para o fortalecimento da agricultura familiar.

Tecnologia no agronegócio: Projeto Hubtech da Agricultura Familiar

O Projeto Hubtech da Agricultura Familiar trata do desenvolvimento de arranjos institucionais – Hubs Virtuais – como ferramentas capazes de reunir esforços de organizações públicas, privadas e não-governamentais, visando à criação de ambientes virtuais com informações consolidadas de diferentes instituições do Agro Brasileiro, a fim de disponibilizar o conteúdo agropecuário relevante para os extensionistas, agricultores e outros públicos relacionados, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Portaria SAF/Mapa nº 287

Segundo divulgação oficial realizada na data desta publicação, foi publicada nesta quarta-feira (17), no Diário Oficial da União (DOU), a Portaria SAF/Mapa nº 287, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAF/ Mapa).

Além disso, o projeto objetiva promover o uso de ferramentas digitais e/ou remotas para organizar e disponibilizar conhecimentos e informações atualizadas para a agricultura familiar em diferentes áreas.

Segundo destaca a divulgação oficial, o projeto visa ainda aproximar o universo acadêmico e a extensão rural às unidades produtivas, por meio do intercâmbio de conhecimento e de tecnologias, de forma a contribuir mutuamente para o crescimento do agronegócio.

Hubs Virtuais

Os Hubs Virtuais serão implementados por cadeia produtiva e por temas, sob demanda, cuja execução depende da necessidade local e/ou dos parceiros, seja do setor produtivo ou outros.

Todo o conteúdo – dados, cursos, materiais educativos, webinars, entre outros – será disponibilizado de forma contínua na plataforma e servirão de apoio para os Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) na forma presencial e remota, aumentando a capilaridade das ações de Ater, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Atualmente, 27 Hubs Virtuais – em estruturação – estão sendo desenvolvidos em 11 estados (Goiás, Tocantins, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Piauí, Ceará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso) e no Distrito Federal.

Programa Ater Digital

Segundo informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Programa Ater Digital tem como objetivo fortalecer e ampliar o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, por meio de um modelo inovador de governança.

Assim, promovendo a ampla utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas ações desenvolvidas pelas empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) e do agro brasileiro, ampliando o acesso dos agricultores a serviços modernos, ágeis e eficientes, aumentando a sua competitividade. Certamente a tecnologia é um fator muito relevante para otimizar o agronegócio de forma ampla.