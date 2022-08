Teleperformance anuncia vagas de emprego pelo país

A Teleperformance, uma das maiores companhias de experiência do consumidor, divulga novas contratações de trabalho para atuação em diferentes unidades espalhadas por todo o estado de São Paulo e Rio Grande do Norte. As colocações exigem diferentes habilidades, e podem se candidatar profissionais que se identifiquem com o perfil da empresa. Continue vendo para ter acesso a todas as etapas do processo.

Teleperformance divulga novas oportunidades de trabalho

Companhia mundial em gerenciamento omnicanal, considerada uma das maiores no meio em que opera, a Teleperformance é líder em todos os seus campos. Em busca de novos funcionários, a empresa anunciou uma série de novas colocações, que estão disponíveis em cidades de todo o estado de São Paulo e Rio Grande do Norte. É essencial atender aos requisitos mínimos para a posição desejada antes de se candidatar.

Será essencial que os candidatos interessados possuam habilidades em áreas como Telemarketing; SAC; Recepção; Vendas; Atendimento ao Cliente; Treinamento e Desenvolvimento; Consultoria, Compras, Infraestrutura e Marketing.

Veja as oportunidades disponíveis para candidatura, como divulgado dentro da plataforma InfoJobs:

Líderes Educacionais Bilíngues — Parnamirim;

Consultores para o setor de Atendimento e Vendas — São Paulo;

Consultores para o setor de Atendimentos e SAC (ouvidoria) — São Paulo;

Experts em Interações — Parnamirim;

Suportes Técnicos em Dispositivos Móveis — Parnamirim;

Supervisor para realizar Atendimento Call Center — São Gonçalo do Amarante.

Como se inscrever

Para ingressar na companhia Teleperformance, é fundamental atender aos critérios exigidos e morar em um dos estados onde a rede está recrutando. Para o preenchimento da ficha cadastral, basta acessar o link de inscrições.

