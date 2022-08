Tereos abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Tereos, é a segunda maior produtora mundial de açúcar, a primeira na Europa, e a terceira maior produtora de amido no mercado europeu, com cerca de 12 mil produtores cooperados. A companhia está com oportunidades de emprego abertas pelo país. Confira todas as informações e como se inscrever.

Tereos anuncia oportunidades de emprego

O Grupo Tereos, empresa com cerca de 49 unidades industriais distribuídas em 16 países e, aproximadamente, 23 mil profissionais pelo mundo, onde mais de 9 mil atuam no Brasil, anuncia NOVAS vagas de emprego pelo país. A companhia está com vagas de emprego distribuídas para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação. Veja os cargos ofertados:

Estagiária (o) de Recrutamento e Seleção – São José do Rio Preto / SP;

Especialista de Excelência Agronômica – Guaíra / SP;

Líder Controle de Tráfego – Tratos Culturais – São Paulo;

Técnico Segurança Trabalho Sr – Olímpia / SP;

Coordenador(a) de Projetos de TI – Palmital / SP;

Analista de Operações Logísticas Pleno – Olímpia / SP;

Supervisor(a) Automotivo – Colina / SP;

Engenheiro(a) de Sustentabilidade Sênior – pelo Brasil;

Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior – Colina / SP;

Analista RH Serviços Jr. – São José do Rio Preto / SP;

Engenheiro Sr – pelo Brasil;

Líder Colheita Plantio;

Estagiário – Financeiro/ Contábil / Adm – São José do Rio Preto / SP;

Líder Automotivo – Oficina de Colhedora – Colina / SP;

Estagiária (o) de Marketing – São José do Rio Preto / SP.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Tereos, os interessados precisam acessar o link de participação, ler atentamente todos os requisitos informados pela empresa e anexar o currículo em “Candidate-se“.

