Timemania ACUMULADA: concurso 1828 PAGA até R$ 5,7 MILHÕES nesta terça (30); veja como apostar

A Timemania terá um novo sorteio na noite desta terça-feira (30). A premiação do concurso 1828 será de R$ 5,7 milhões. Para vencer, é necessário acertar as dezenas que o globo sorteará.

O evento acontecerá no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Além disso, os apostadores poderão acompanhar o sorteio por meio das redes sociais e do canal do Youtube.

Os interessados poderão fazer as suas apostas até às 19 horas de hoje, de acordo com o horário de Brasília. O procedimento pode ser realizado em uma casa lotérica ou online, pelo site ou aplicativo de loterias.

Concurso anterior da Timemania

O último sorteio da Timemania ocorreu no dia 27, no entanto, não teve ganhadores. Os números sorteados foram: 15-27-30-41-46-49-58. Já o Time de Coração foi o YPIRANGA /RS.

Confira todos os ganhadores da categoria:

Com 7 acertos – Não houve ganhadores;

Com 6 acertos – 4 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 33.930,10;

Com 5 acertos – 147 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 1.318,95;

Com 4 acertos – 2.730 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 9,00;

Com 3 acertos – 26.765 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 3,00;

Com o Time do Coração – 6.533 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 7,50.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor arrecadado foi de R$ 2.441.943,00.

Como apostar?

Nos concursos da Timemania são sorteadas 7 dezenas que vão de 01 a 80, além do time do coração, também com 80 possibilidades. Mas, só existe uma modalidade de aposta, que consiste em escolher 10 números mais um time do coração, que custa R$ 3.

No entanto, existem 6 faixas de premiação para quem acertar de 3 a 7 números ou o time do coração

Nas apostas online, além da Timemania, é possível jogar em outras modalidades, como a Quina, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena, Lotomania, Lotofácil, Dia de Sorte, entre outras.