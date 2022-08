Timemania ACUMULOU: veja os números sorteados no concurso 1825

Nenhum apostador conseguiu acertar as sete dezenas do concurso 1825 da Timemania, o que fez com que prêmio acumulasse. O sorteio aconteceu na noite de terça-feira (23), no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo.

O globo revelou as seguintes dezenas: 08-10-37-55-61-77-79. Já o Time de Coração foi o Fluminense- RJ.

Porém, nessa modalidade também existem premiações em outras faixas, contemplados outros prêmios, veja:

Com 7 acertos – Não houve ganhadores;

Com 6 acertos – 2 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 57.526,28;

Com 5 acertos – 153 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor R$ 1.074,25;

Com 4 acertos – 2.734 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor R$ 9,00;

Com 3 acertos – 26.700 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor R$ 3,00;

Com o Time do Coração – 16.744 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor R$ 7,50.

O concurso 1825 teve uma arrecadação total de R$ 2.287.152,00, de acordo com a Caixa.

Quando ocorrerá o próximo concurso da Timemania?

O próximo sorteio da Timemania acontecerá na quinta-feira (25). Já a premiação está estimada em R$ 5 milhões e será paga aos apostadores que conseguirem acertar os sete números. Também existe a premiação do Time de Coração.

Como de costume, as apostas serão aceitas até as 19 horas, de acordo com o horário de Brasília. Os jogadores podem fazer os seus jogos presencialmente ou online, pelo site ou app de loterias.

Além da Timemania, os apostadores podem jogar em outras loterias, como a Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Super Sete etc.

Como ganhar nessa modalidade?

Nos concursos da Timemania são sorteadas 7 dezenas que vão de 01 a 80, além do time do coração, também com 80 possibilidades. Mas, só existe uma modalidade de aposta, que consiste em escolher 10 números mais um time do coração, que custa R$ 3.

No entanto, existem 6 faixas de premiação para quem acertar de 3 a 7 ou o time do coração.