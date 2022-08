TJ MT anuncia processo seletivo com 633 vagas para estagiários

O Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, anunciou a abertura de processo seletivo para preenchimentos de vagas e formação de cadastro reserva para estágio remunerado.

As inscrições foram abertas no dia 24 de agosto e seguem até o dia 8 de setembro de 2022.

As bolsas auxílio para os aprovados no processo seletivo variam entre R$ 884,02 e R$ 1.105,01 mais benefícios.

Vagas e salários TJ-MT estagiários

O processo seletivo do Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso oferece 633 vagas para estagiários em nível de escolaridade médio e superior.

Nível médio – 45 vagas;

Nível superior

Administração – 37 vagas;

Ciências contábeis – 37 vagas;

Ciências econômicas – 5 vagas;

Direito – 494 vagas;

Gestão pública – 5 vagas;

Gestão de pessoas – 5 vagas;

Secretariado – 5 vagas;

Informática – 5 vagas;

Para participar do processo seletivo é importante que o estudante cumpra com os seguintes requisitos:

Esteja regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado, com frequência efetiva nos curso de ensino médio e ensino superior reconhecidos pelo Ministério da Educação, e que a atividade de estágio esteja prevista no projeto pedagógico do curso;

Seja brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;

Que não tenha sido exonerado a bem do serviço público;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, exceto pessoas com deficiência, conforme Art. 11 da Lei 11.788/08.

Os salários correspondem a:

R$ 884,02 (oitocentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) por mês, para jornada de 6 horas/dia para estudantes do ensino médio;

R$ 1.105,01 (um mil cento e cinco reais e um centavos) por mês, para jornada de 6 horas/dia para ensino superior;

O valor do auxílio transporte corresponde a R$ 180,40 (cento e oitenta reais e quarenta centavos) por mês.

Inscrições Concurso TJ-MT estagiários

Os interessados em fazer o concurso do Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso, devem realizar a inscrição até o dia 08 de setembro 2022, no site da organizadora do concurso, CIEE.

As inscrições são gratuitas.

Etapas concurso TJ-MT estagiários

A prova objetiva para os estagiários do ensino médio é de caráter eliminatório e classificatório.

Composta por 20 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 5 de conhecimentos gerais e 5 de matemática, conforme segue a seguir:

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Acentuação. 2 Classe de Palavras. 3 Interpretação de Textos. 4 Concordância Verbal e Nominal. 5 Flexão das Palavras. 6 Ortografia.

CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos gerais: Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais. História e geografia. Atualidades, Responsabilidade social.

MATEMÁTICA: 1 Porcentagem. 2 Divisão. 3 Subtração. 4 Multiplicação. 5 Adição. 6 Sistema Monetário.

A prova objetiva para os estagiários do ensino superior também possui caráter eliminatório e classificatório.

Ela possui 30 questões, sendo 15 de língua portuguesa, 05 de conhecimentos gerais, 5 de noções de informática, 5 de conhecimento específico e 5 de conhecimentos gerais. A base do conteúdo é:

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Acentuação. 2 Classe de Palavras. 3 Emprego de Tempos e Modos Verbais. 4 Interpretação de Textos. 5 Concordância Verbal e Nominal. 6 Flexão das Palavras. 7 Ortografia.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: (Pacote Office 2016): 1 Excel. 2 Word. 3 Correio Eletrônico – Outlook. 4 Internet.

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E GESTÃO DE PESSOAS Noções de Administração Geral e Pública; Taylorismo; Comunicação Organizacional; Trabalho em equipe; Liderança e Chefia; 2 Comportamento Organizacional; Fontes de Poder: o poder de recompensa; o poder coercitivo, poder legítimo, o poder de competência e o poder de referência;Planejamento: Estratégico; Tático e Operacional; Ciclo PDCA; Benchmarking; Balanced Scorecard; Estrutura Organizacional; Divisão do Trabalho; Gestão do Conhecimento;Gestão de Desempenho;Treinamento e Desenvolvimento; Administração Pública Direta e Indireta; Princípios da Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência; Licitação: Modalidades e Tipos; Formas de Administração Pública: Patrimonialista, Burocrática e Gerencial; Noções de Orçamento Público; Gestão por Competências

CIÊNCIAS CONTÁBEIS: Princípios contábeis; Lançamentos contábeis utilizando o método das partidas dobradas; Custo das mercadorias vendidas; Apuração do resultado do exercício; Análise e interpretação das demonstrações contábeis; Lei no 6.404/76 e alterações. Contabilidade Pública Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação; Patrimônio e Sistemas contábeis; Registro Contábil; Demonstrações Contábeis; Depreciação, Amortização e Exaustão; Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos. Finanças Públicas e Orçamento Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento público; Receita e Despesa pública; Créditos Adicionais; Adiantamento ou suprimento de fundos; Lei no 4.320/64 e alterações; Lei Complementar alterações;

DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito Administrativo, Administração Pública; Administração Direta, Administração Indireta, Atividades da Administração Pública, Princípios do Direito Administrativo, Bens Públicos, Atos Administrativos, Negócios Administrativos.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios fundamentais (art. 1o ao 4o da Constituição Federal); Direitos e garantias fundamentais (art. 5° ao 17° da Constituição Federal); Organização do Estado (art. 18° ao 33o da Constituição Federal).

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: O Direito Processual Civil, A Jurisdição; A Ação; As Partes e Procuradores; O Ministério Público; Os Órgãos Judiciários e Os Auxiliares da Justiça; Competência; Princípios Constitucionais aplicados ao processo.

GESTÃO PÚBLICA: Administração Pública. Contabilidade Pública. Direito Administrativo: Bens Públicos e Contratos Administrativos. Direito Constitucional. Direito Tributário. Políticas Públicas. Orçamento e finanças. Planejamento estratégico no setor público. Patrimônio, Materiais e Logística. Eficiência, efetividade e indicadores. Gerenciamento de programas e projetos. Gestão de pessoas no setor público. Marketing.

SECRETARIADO EXECUTIVO: Fundamentos e teorias da Administração. Noções de contabilidade e finanças. Análise de desempenho e indicadores. Gestão da qualidade. Liderança. Português e comunicação. Comunicação interpessoal. Relações organizacionais. Redação oficial/empresarial. Técnicas secretariais: comunicação interpessoal; relacionamento com o público; atendimento telefônico; organização de reuniões e agenda; correspondências; gestão de arquivos e documentação. Gerenciamento do fluxo de informações. Eventos. Cerimonial e protocolo. Conhecimentos em informática. Código de ética profissional. Sigilo profissional.

INFORMÁTICA: Fundamentos e princípios de Sistemas de Informação. Hardware. Conceitos e Sistema de bancos de dados. Redes de computadores e internet. Sistemas operacionais. Organização e arquitetura de computadores. Engenharia de Software. Gerenciamento de Projetos de Software. Segurança da informação. Linguagens de programação. Programação orientada a objetos. Conceitos básicos de SOA; MVC; Framework.Net e suas aplicações. Front-end (Angular, Javascript, Knockout). Metodologia Ágil. Manifesto Ágil. SCRUM. Kanban. XP. Método Cascata. Gerenciamento de Projetos PMBOK.

Clique aqui para ter acesso ao edital completo do processo seletivo para estagiários do TJ MT.