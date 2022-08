Tmov abre vagas para diversas áreas

A Tmov, logtech do setor de transporte de cargas fechadas do Brasil, anunciou a abertura de novas vagas de emprego para diversas áreas. As chances são para atuação em diferentes cidades do interior de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia.

Grande parte das posições disponíveis são para trabalhar no campo, presencialmente, na área de logística. Mas há, também, opções para quem deseja ingressar nos departamentos de tecnologia, administrativo/financeiro e comercial, no formato presencial, remoto ou híbrido.

Os interessados poderão concorrer às funções de analista de suporte, assistente comercial, assistente de operações, consultor de inside sales comercial, coordenador de relacionamento, desenvolvedor especialista (tech lead), engenheiro desenvolvedor, executivo de vendas, operador experto, entre outras. Os requisitos, é claro, variam de acordo com a posição desejada, mas é essencial que as pessoas estejam dispostas a agregar o negócio.

Os profissionais contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem vale refeição, vale alimentação, benefício flexível com o cartão Flash, plano de saúde Bradesco ou Unimed, auxílio educação, cartão farmácia, seguro de vida e dayoff.

A empresa oferece, ainda, um benefício de educação, no qual o profissional ganha créditos para gastar com qualquer treinamento dentro da plataforma SkillHub, seja um curso, evento, livro ou mentoria.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://tmov.gupy.io para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.

A empresa reforça que busca contratar em igualdade para todas as áreas independente da idade, raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual ou formação.